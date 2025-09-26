Advertisement

لبنان

دخان حريق نفايات على أوتوستراد الزهراني يتسبب بتصادم آليات وسقوط جرحى

Lebanon 24
26-09-2025 | 16:23
A-
A+

Doc-P-1421986-638945259913457001.png
Doc-P-1421986-638945259913457001.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدى الدخان المتصاعد من حريق مكب النفايات على اوتوستراد الزهراني، محلة الانصارية، إلى تصادم عدد من السيارات وآلية من الجيش، بسبب انعدام الرؤية.
Advertisement

وحضرت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث ونقلت الاصابات الى مستشفيات المنطقة. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
4 جرحى في حادث سير على أوتوستراد الزهراني
lebanon 24
27/09/2025 01:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على أوتوستراد الزلقا.. وسقوط 3 جرحى
lebanon 24
27/09/2025 01:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وجرحى
lebanon 24
27/09/2025 01:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد تنورين البترون ليلاً
lebanon 24
27/09/2025 01:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الزهراني

الانصار

فيات

نصار

أوتو

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:02 | 2025-09-26
17:00 | 2025-09-26
16:54 | 2025-09-26
16:21 | 2025-09-26
16:14 | 2025-09-26
16:11 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24