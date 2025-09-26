دخان حريق نفايات على أوتوستراد الزهراني يتسبب بتصادم آليات وسقوط جرحى

Advertisement

أدى الدخان المتصاعد من حريق مكب النفايات على اوتوستراد ، محلة الانصارية، إلى تصادم عدد من السيارات وآلية من الجيش، بسبب انعدام الرؤية.وحضرت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث ونقلت الاصابات الى مستشفيات المنطقة. (الوكالة الوطنية)