لبنان

بشأن تجمّع الروشة.. ماذا قالت "مصادر عسكرية"؟

Lebanon 24
26-09-2025 | 16:21
بعد الجدل حول التجمع الذي أقامه "حزب الله" في منطقة الروشة، أمس الخميس، نقلت قناة "الجديد" عن مصادر عسكرية قولها إن "مهمة الأجهزة الامنية هي المحافظة على استقرار البلد وأمن المتظاهرين وغير المتظاهرين ومنع أي تعديات على الاملاك العامة والخاصة".
وذكرت المصادر أن "الجيش لديه أولويات أمنية وليست من صلاحياته وقف إضاءة صخرة أو التدخل في شكل النشاط لأنَّ ذلك شأن إداري"، مشيرة إلى أنَّ "مخالفة الترخيص تستدعي ملاحقة إدارية ومحاسبة الجمعية المعنية بالنشاط وليس الأجهزة الأمنيَّة".

منطقة الروشة

حزب الله

المعن

داري

تابع
