Advertisement

لبنان

في الجنوب.. هذا ما التقطته كاميرا "صحفية أجنبية"

Lebanon 24
26-09-2025 | 16:54
A-
A+
Doc-P-1421994-638945279579132656.jfif
Doc-P-1421994-638945279579132656.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الصحفية الأجنبية كورتني بوينو، صورة لنقطة عسكرية أنشأها الجيش الإسرائيلي قبالة منطقة العديسة في جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
وأظهرت الصورة وجود حائط خرساني كبير، يتضمنُ أبراج مراقبة ضخمة تحيط بالمركز وتكشف الداخل اللبناني لمُراقبته.
 
 
مواضيع ذات صلة
حاول سرقة مبلغ مالي منها والتحرش بها… هذا ما فعله سائق "توك توك" بسائحة أجنبية (فيديو)
lebanon 24
27/09/2025 01:42:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
lebanon 24
27/09/2025 01:42:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أجنبية: نتنياهو يعقد عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت غرينيتش مؤتمرًا صحفيًّا هو الأول بعد إقرار خطة احتلال غزة
lebanon 24
27/09/2025 01:42:47 Lebanon 24 Lebanon 24
من لهجة يومية إلى مادة أكاديمية: "العامية اللبنانية" تدخل جامعات أجنبية
lebanon 24
27/09/2025 01:42:47 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

الإسرائيلي

العديسة

كورتني

بالمر

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:02 | 2025-09-26
17:00 | 2025-09-26
16:23 | 2025-09-26
16:21 | 2025-09-26
16:14 | 2025-09-26
16:11 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24