26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في الجنوب.. هذا ما التقطته كاميرا "صحفية أجنبية"
Lebanon 24
26-09-2025
|
16:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الصحفية الأجنبية
كورتني
بوينو، صورة لنقطة عسكرية أنشأها الجيش
الإسرائيلي
قبالة منطقة
العديسة
في
جنوب لبنان
.
Advertisement
وأظهرت الصورة وجود حائط خرساني كبير، يتضمنُ أبراج مراقبة ضخمة تحيط بالمركز وتكشف الداخل اللبناني لمُراقبته.
مواضيع ذات صلة
حاول سرقة مبلغ مالي منها والتحرش بها… هذا ما فعله سائق "توك توك" بسائحة أجنبية (فيديو)
Lebanon 24
حاول سرقة مبلغ مالي منها والتحرش بها… هذا ما فعله سائق "توك توك" بسائحة أجنبية (فيديو)
27/09/2025 01:42:47
27/09/2025 01:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
27/09/2025 01:42:47
27/09/2025 01:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة أجنبية: نتنياهو يعقد عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت غرينيتش مؤتمرًا صحفيًّا هو الأول بعد إقرار خطة احتلال غزة
Lebanon 24
وكالة أجنبية: نتنياهو يعقد عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت غرينيتش مؤتمرًا صحفيًّا هو الأول بعد إقرار خطة احتلال غزة
27/09/2025 01:42:47
27/09/2025 01:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
من لهجة يومية إلى مادة أكاديمية: "العامية اللبنانية" تدخل جامعات أجنبية
Lebanon 24
من لهجة يومية إلى مادة أكاديمية: "العامية اللبنانية" تدخل جامعات أجنبية
27/09/2025 01:42:47
27/09/2025 01:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب لبنان
الإسرائيلي
العديسة
كورتني
بالمر
ساني
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
17:02 | 2025-09-26
26/09/2025 05:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
17:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دخان حريق نفايات على أوتوستراد الزهراني يتسبب بتصادم آليات وسقوط جرحى
Lebanon 24
دخان حريق نفايات على أوتوستراد الزهراني يتسبب بتصادم آليات وسقوط جرحى
16:23 | 2025-09-26
26/09/2025 04:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تجمّع الروشة.. ماذا قالت "مصادر عسكرية"؟
Lebanon 24
بشأن تجمّع الروشة.. ماذا قالت "مصادر عسكرية"؟
16:21 | 2025-09-26
26/09/2025 04:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: إضاءة صخرة الروشة انتهاك للقانون ودعمي للرئيس سلام ثابت
Lebanon 24
مطر: إضاءة صخرة الروشة انتهاك للقانون ودعمي للرئيس سلام ثابت
16:14 | 2025-09-26
26/09/2025 04:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-26
26/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
12:09 | 2025-09-26
26/09/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:02 | 2025-09-26
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
17:00 | 2025-09-26
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
16:23 | 2025-09-26
دخان حريق نفايات على أوتوستراد الزهراني يتسبب بتصادم آليات وسقوط جرحى
16:21 | 2025-09-26
بشأن تجمّع الروشة.. ماذا قالت "مصادر عسكرية"؟
16:14 | 2025-09-26
مطر: إضاءة صخرة الروشة انتهاك للقانون ودعمي للرئيس سلام ثابت
16:11 | 2025-09-26
مخزومي: لا دولة دون حصر السلاح بيد القوى الأمنية الرسمية
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 01:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 01:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 01:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24