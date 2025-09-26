Advertisement

لبنان

اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟

Lebanon 24
26-09-2025 | 17:00
Doc-P-1421995-638945281668979534.jpg
Doc-P-1421995-638945281668979534.jpg photos 0
وقع اشتباكٌ، مساء الجمعة، بين قوة من إستقصاء جبل لبنان ومطلوبين أثناء تنفيذ مداهمة في الحي الغربي الواقع بين مخيم شاتيلا والمدينة الرياضية.
وأشارت المعلومات إلى أن مطلوبين تمكنوا من الهروب إثر الإشتباك، فيما صادرت القوة أسلحة ودراجات نارية مسروقة وآلية تُستخدم في عمليات السرقة والنشل.
 
 
