Advertisement

لبنان

تراكمات اوصلت الى القطيعة بين حزب الله وسلام

Lebanon 24
26-09-2025 | 22:33
A-
A+
Doc-P-1422033-638945492601072112.jpg
Doc-P-1422033-638945492601072112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت بولا مراد في" الديار": انقطعت بعد النشاط الذي أقامه حزب الله والقرارات والتصاريح التي صدرت قبله وبعده، شعرة معاوية بين الحزب ورئيس الحكومة نواف سلام. فالعلاقة بين الطرفين بدأت سيئة، وسلكت مسارا انحداريا طوال الاشهر الماضية، بلغ القاع مؤخرا بعد تعميم سلام الذي ذكّر بموجبه بعدم وجوب استعمال الأملاك العامة والمعالم الأثرية والسياحية، قبل الحصول على التراخيص والأذونات، واعطاء الحزب الاذن في اقامة النشاط دون اضاءة الصخرة، وقرار حزب الله الخروج عن مضمون الاذن الذي مُنح له، ما استدعى مطالبة سلام المعنيين بتوقيف الفاعلين واعتكافه عن العمل يوم الجمعة.
Advertisement

وتعتبر مصادر مواكبة للملف، ان ما حصل ليس وليد ساعته، انما نتيجة تراكمات كثيرة، وينطبق عليه المثل اللبناني القائل "مش رمانة، قلوب مليانة"، لافتة في حديث لـ "الديار" الى ان "سلام رجل قانون وقاض كبير، وهو متمسك بتطبيق القوانين والقرارات الحكومية بحذافيرها، بدءا بأصغرها كالتعميم الذي أصدره بخصوص الاملاك العامة، وصولا إلى أكبرها وابرزها حصرية السلاح". وتضيف المصادر التي اطلعت على موقف سلام: "اعتاد حزب الله برأي رئيس الحكومة ان يروّض القوانين بما يحقق اجندته ومراده، لكن هذا الزمن ولّى وقد وُضع قطار النهوض بالدولة على السكة، ولن يكون هناك اي تهاون في هذا المجال، وعلى الحزب ان يعتاد ذلك".
بالمقابل، يعتبر حزب الله وجمهوره ان "سلام ينفذ أجندات واوامر خارجية بالتعامل معه، كما يحاول تلميع صورته امام المجتمعين العربي والدولي". وقد كان أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم واضحا بعد القرارات الحكومية التي صدرت خلال جلستي ٥ و٧ آب الوزاريتين، حين اتهم الحكومة بـ "خدمة المشروع الإسرائيلي"، محملا اياها "كامل المسؤولية عن اي فتنة ممكن أن تحصل، كما مسؤولية أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان".
ورد سلام وقتذاك مباشرة على قاسم معتبرا ما أدلى به "تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية، وهذا مرفوض تماما".
وتعتبر مصادر مطلعة على موقف حزب الله ان "سلام وبتصاريحه وتعاميمه التي واكبت نشاط "الروشة" أثبت انه يضع نفسه بوجه مكون لبناني وليس مجرد حزب. فبعدما أضيئت الصخرة بصور واعلام شتى، بات محرما إضاءتها بصورة رمز لطائفة بأكملها"!
وتضيف المصادر لـ "الديار":"سلام بات الخصم الاساسي للحزب راهنا، وهو سيحاول كل ما استطاع ليحصل وحلفاؤه على اكثرية نيابية تمنع عودته لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة".
مواضيع ذات صلة
مساع لتوحيد الموقف الرسمي قبل زيارة براك تصطدم بالقطيعة بين "الثنائي" وسلام
lebanon 24
27/09/2025 11:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصال بين بري وسلام بشأن "احتفال الروشة" وترقب لما سيقرره "حزب الله"
lebanon 24
27/09/2025 11:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
براك أخرج الى العلن الانتقادات والتهديدات الاميركية وكباش مرتقب بين سلام و"حزب الله" الخميس
lebanon 24
27/09/2025 11:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: لا نقول إن القطيعة ستكون دائمة بيننا وبين الإيرانيين
lebanon 24
27/09/2025 11:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرب الأهلية

الإسرائيلي

الدولة على

نعيم قاسم

نواف سلام

حزب الله

إسرائيل

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2025-09-27
03:47 | 2025-09-27
03:30 | 2025-09-27
03:19 | 2025-09-27
03:01 | 2025-09-27
03:00 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24