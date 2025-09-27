باسيل: البترون حلم لا ينتهي

Advertisement

شدد رئيس النائب على أن " " هو السيادة في وجه كل معتدٍ، فهو يقف في وجه إن كانت تعتدي مع نظام الأسد أو ، ويؤيد علاقات ندية معها أياً كان نظامها. وأشارَ الى أن "التيار" يقف في وجه اسرائيل عندما تعتدي على ، وهو تيار السلام إنْ أوقفت اعتداءاتها ونال لبنان حقوقه، مؤكداً أن " الحر" هو تيار الهوية في وجه كل من يعتدي عليها، وأنه سيبقى يواجه التوطين سواء للاجئين أو النازحين السوريين.ووصف باسيل السلطة اللبنانية بأنها عاجزة في كل المجالات، وبأنها سلطة العار إزاء الإفراج عن رياض سلامة.كلام باسيل أتى في عشاء هيئة قضاء البترون في "التيار" والذي نظمته في "بترونيات"، في حضور الرئيس ونواب وحشد كبير من مناصري "التيار".مشاريع البترونرئيس التيار وصف البترون بالحلم الذي لا ينتهي، وأضاف: "البترون هي صورة عن التيار وكيف نرى لبنان، والبترون هي صورة عن كل لبنان لأنها حضارة وتراث وثقافة وإرث وهي مفتوحة للجميع وليسن حكرًا على أحد ونحن نفتخر أنه ما من أحد يحتاج الى إذن ليدخلها." وتابع : "البترون هي إنماء وسياسة وفرص استثمار وفرص عمل للشباب وحبّ الحياة وهي أرض التنوع ولجميع الناس والطوائف والأحزاب ونحن لا نقفل الطرقات بل نفتحها كي تكون البترون صورة عن لبنان."باسيل عدّد المشاريع التي أنجزها التيار في البترون، فأوضح: أنجزنا 20 بئرًا و 40 خزّانًا بالإضافة الى مشاريع الري المختلفة وكذلك محطتي سلعاتا و شكا للصرف الصحي و 9 مضخات وغيرها، بالإضافة الى آلاف العواميد والمصابيح الكهربائية. و أضاف أنه في الأشغال انجز التيار طريق البترون وبجدرفل كفيفان و كور- زين و كفرحلدا بيت شلالا و كفرحدلدا كفور العربة وطريق حريصا تنورين - حدث الجبة، بالإضافة الى مرفأ الصيادين و معهد التعليم البحري.وتابع: أما في الترميم فقد تم العمل في منطقة الساحل والبترون المدينة وفي الوسط في سمار جبيل و القلعة والساحة والكنيسة وغيرها كما تم ترميم 21 كنيسة.باسيل قال: عرقلوا سد المسيلحة وقطعوا طرقات و كانوا يكذبون والسبب الوحيد أنهم أخّروا تلك المشاريع. كما انهم أوقفوا محطة الصرف الصحي في كفرحلدا لمدة 3 سنوات و حرموا لبنان من أكبر محطة للتغويز في لبنان وهي محطة سلعاتا. كذلك عمدوا إلى تأخير طريق تنورين التحتا والفوقا و طريق تنورين الفوقا - اللقلوق وطريق اللقلوق العاقورة وطريق القديسين و هذه نتيجة ١٧ تشرين.وأضاف : "كي تؤمنوا الكهرباء و المياه لا تستطيعوا الا أن تنفذوا مشاريعنا، من سد المسيلحة و بلعا و محطة الصرف الصحي وغيرها، وعليكم أن تعترفوا وتقرّوا وتقبلوا ان التيار هو من بدأ بتلك المشاريع".وقال: سد المسيلحة وسد بلعة سينجزان وكذلك طريق تنورين التحتا - تنورين الفوقا! و سننجز البحيرات وقلعة الحصن في بشتودار ومدرج المسيلحة وفي مدينة البترون تابعونا لإكمال المشاريع التي تستحقها المدينة وخاصة أعمال ترميم البنايات والمنازل.الملفات السياسية الراهنةوفي الملفات السياسية لفت باسيل الى ان المنتشرين حصلوا على حقّهم بالانتخاب في عهد الرئيس العماد عون، داعياً إلى عدم انتزاع حقّهم بنواب الانتشار. وأكد أن التيار يتمسك بحقوق جميع المكونات على اختلافها، ولذلك أعاد للمسيحيين ومنذ ال 2005 حقّهم بالتمثيل الصحيح وحقهم في الحكومة والرئاسة.وشدد على أن التيار طالب بحقوق الناس باستعادة أموالهم من خلال التدقيق الجنائي وقوانين استرداد الأموال المنهوبة والمحولة الى الخارج.وقال باسيل: نحن أمام سلطة عاجزة في ملف السيادة وأكبر برهان ما حصل في الروشة، فكان بالحري بكم إما أن تقبلوا بأن هذه الصخرة لكل اللبنانيين ولهم الحق أن يعكسوا أي صورة يريدونها عليها ويضعون صور كل شهداء لبنان أو أن تكونوا عند كلمتكم. وأضاف: وضعتم أنفسكم في موقف حرج وتريدون أن ترموا فشلكم على الجيش بوضعه بمواجهة شعبه، عالجوا المشكلة ولا ترموا فشلكم على الجيش!". وقال: "طالبنا بورقة حكومية لبنانية لكنهم خضعوا لورقة خارجية واتخذوا قرارا غير قادرين على تنفيذه"وتابع باسيل: أنتم سلطة العار، تفرج عن رياض سلامه الذي سرق اللبنانيين بكفالة قدرها 14 مليون دولار وهذه الواقعة تدخل ضمن تبييض الأموال فمن أين له هذا المبلغ؟ وأضاف: السلطة نفسها تسجن البطل رولان خوري الذي أمن المداخيل لخزينة الدولة من كازينو لبنان، ولا أحد يتجرّأ على الكلام في ملف رياض سلامة الا التيار الذي سيستمر بالنضال ليخرج رولان ولاسترجاع حقوق اللبنانيين من رياض سلامة!باسيل أكد أن التيار الوطني الحر هو تيار السيادة والهوية وحقوق اللبنانيين والكيان والكرامة والكيان واللامركزية،ومضيفاً: هو تيار اللبنانية الصحيحة و تيار ال 10452 كلم مربع و تيار لبنان غير المقسم. وأكد أن البترون ستكون النموذج داعياً التياريين الى العمل بجد والتجهز للإنتخابات.وختم مجدِدًا وعده بالوفاء للبنان والمبادئ والتيار وللرئيس العماد معاهدًا الجميع أن تبقى البترون النموذج لكل مدن لبنان والتيار النموذج لكل أحزاب لبنان .