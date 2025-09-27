العونيون السابقون الى المعركة النيابية؟

Advertisement

تشهد الساحة السياسية حراكًا متسارعًا تقوده القوى والشخصيات التي انفصلت عن " " في السنوات الماضية، في محاولة جدية لتوحيد صفوفها قبل الانتخابات النيابية المقبلة.وبحسب مصادر مطلعة، تعمل هذه القوى على تشكيل كتلة واحدة وعقد تحالفات متجانسة في مختلف الدوائر ذات الغالبية المسيحية، مع السعي إلى خوض الاستحقاق بلوائح مشتركة تعكس تقاطع مواقفها السياسية وتمايزها عن خطاب " ". ويهدف هذا المسعى إلى تكوين قوة انتخابية وازنة قادرة على خوض المنافسة بشكل أكثر فعالية والتأثير في الخريطة السياسية المقبلة، في ظل التحولات التي تشهدها .