لبنان

العونيون السابقون الى المعركة النيابية؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
27-09-2025 | 01:30
تشهد الساحة السياسية المسيحية حراكًا متسارعًا تقوده القوى والشخصيات التي انفصلت عن "التيار الوطني الحر" في السنوات الماضية، في محاولة جدية لتوحيد صفوفها قبل الانتخابات النيابية المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة، تعمل هذه القوى على تشكيل كتلة واحدة وعقد تحالفات متجانسة في مختلف الدوائر ذات الغالبية المسيحية، مع السعي إلى خوض الاستحقاق بلوائح مشتركة تعكس تقاطع مواقفها  السياسية وتمايزها عن خطاب "التيار". ويهدف هذا المسعى إلى تكوين قوة انتخابية وازنة قادرة على خوض المنافسة بشكل أكثر فعالية والتأثير في الخريطة السياسية المقبلة، في ظل التحولات التي تشهدها الساحة المسيحية.
 
المصدر: لبنان 24
