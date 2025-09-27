للمشاركة في ذكرى اغتيال نصرالله.. لاريجاني من بيروت: اتضح صدق ما كان يقوله السيد نصرالله



وكانت السفارة الإيرانية في بيروت قد أشارت إلى أنّ لاريجاني سيعقد خلال الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك. وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية علي لاريجاني الى صباح اليوم للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى الاولى لاغتيال الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.وكانت السفارة الإيرانية في بيروت قد أشارت إلى أنّ لاريجاني سيعقد خلال الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

ومن ، أكد لاريجاني أنّ أحد أهداف زيارته هو المشاركة في مراسم تكريم الدفاع عن .



وقال لاريجاني: "شهدت المنطقة الكثير من التطورات منذ زيارتي الأخيرة"، مضيفًا: "اتضح اليوم صدق ما كان يقوله الشهيد السيد حسن نصرالله في العقود الماضية".



وأشار إلى أنّ "العدوان على قطر كان دليلاً واضحًا على كلام السيد نصرالله بشأن الاعتداءات على دول المنطقة".



وتابع لاريجاني، "لبنان بلد صغير جغرافيًا لكنه شعبه عظيم وقوي"، معتبرًا أنّ " وُلدت في هذه الساحة، ويُعدّ لبنان اليوم خندقًا منيعًا في مواجهة الكيان الإسرائيلي".



واستكمل، "نتمنى أن تنعم شعوب المنطقة بالأمان والسلام".



وختم لاريجاني: "من المقرر أن نقوم بعدد من اللقاءات خلال هذه الزيارة ونأمل أن تنطوي على خير ومصلحة الجميع".