لبنان

للمشاركة في ذكرى اغتيال نصرالله.. لاريجاني من بيروت: اتضح صدق ما كان يقوله السيد نصرالله

Lebanon 24
27-09-2025 | 02:58
وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني الى بيروت صباح اليوم للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى الاولى لاغتيال الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.
وكانت السفارة الإيرانية في بيروت قد أشارت إلى أنّ لاريجاني سيعقد خلال الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
ومن المطار، أكد لاريجاني أنّ أحد أهداف زيارته هو المشاركة في مراسم تكريم شهداء الدفاع عن لبنان.

وقال لاريجاني: "شهدت المنطقة الكثير من التطورات منذ زيارتي الأخيرة"، مضيفًا: "اتضح اليوم صدق ما كان يقوله الشهيد السيد حسن نصرالله في العقود الماضية".

وأشار إلى أنّ "العدوان الإسرائيلي على قطر كان دليلاً واضحًا على كلام السيد نصرالله بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة".

وتابع لاريجاني، "لبنان بلد صغير جغرافيًا لكنه شعبه عظيم وقوي"، معتبرًا أنّ "المقاومة وُلدت في هذه الساحة، ويُعدّ لبنان اليوم خندقًا منيعًا في مواجهة الكيان الإسرائيلي".

واستكمل، "نتمنى أن تنعم شعوب المنطقة بالأمان والسلام".

وختم لاريجاني: "من المقرر أن نقوم بعدد من اللقاءات خلال هذه الزيارة ونأمل أن تنطوي على خير ومصلحة الجميع".
