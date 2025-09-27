بعد الجدل حول تصريحه الأخير والتحركات أمام منزله.. هذا ما أوضحه حمادة

نفى عضو اللقاء النائب ، نفياً قاطعاً أن يكون قد قصد فعالية الروشة، أو ذكرى بأي كلمة نابية، موضحاً أن إشارته للجنازة الحامية، كان يقصد منها حصراً "الأزمة التي أثيرت حكومياً وإدارياً" حول إضاءة الروشة، وما نتج عنها من تشنجات.

Advertisement

وقال: "كل الاحترام لكل ، وشهداء ، وللسيد ورفاقه". (النهار)