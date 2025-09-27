28
لبنان
بعد الجدل حول تصريحه الأخير والتحركات أمام منزله.. هذا ما أوضحه حمادة
Lebanon 24
27-09-2025
|
03:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى عضو اللقاء
الديمقراطي
النائب
مروان حمادة
، نفياً قاطعاً أن يكون قد قصد فعالية الروشة، أو ذكرى
السيد حسن نصرالله
بأي كلمة نابية، موضحاً أن إشارته للجنازة الحامية، كان يقصد منها حصراً "الأزمة التي أثيرت حكومياً وإدارياً" حول إضاءة الروشة، وما نتج عنها من تشنجات.
Advertisement
وقال: "كل الاحترام لكل
شهداء
لبنان
، وشهداء
المقاومة
، وللسيد
حسن نصرالله
ورفاقه". (النهار)
