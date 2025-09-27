سليمان حيا سلام: كل التأييد للدولة

Advertisement

حيا الرئيس في بيان اليوم رئيس الحكومة . وقال: "التحية والتقدير لدولته على إصراره في التمسك بالدستور والقوانين والانظمة والبيان الوزاري وخطاب القسم. هذا ما يريده الشعب، وهذا ما تحتاجه الدولة لتستعيد مكانتها وثقة مواطنيها. أما ما عدا ذلك، فليس سوى إمعان في التدهور والانهيار، واستمرار في فشل الدولة وانعدام الثقة بمؤسساتها".وختم: "لا للاعتكاف، نعم للإصرار. نعم كل التأييد للدولة ولرجال الدولة".