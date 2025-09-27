28
لبنان
سليمان حيا سلام: كل التأييد للدولة
Lebanon 24
27-09-2025
|
03:47
A-
A+
حيا الرئيس
العماد ميشال سليمان
في بيان اليوم رئيس الحكومة
نواف سلام
. وقال: "التحية والتقدير لدولته على إصراره في التمسك بالدستور والقوانين والانظمة والبيان الوزاري وخطاب القسم. هذا ما يريده الشعب، وهذا ما تحتاجه الدولة لتستعيد مكانتها وثقة مواطنيها. أما ما عدا ذلك، فليس سوى إمعان في التدهور والانهيار، واستمرار في فشل الدولة وانعدام الثقة بمؤسساتها".
وختم: "لا للاعتكاف، نعم للإصرار. نعم كل التأييد للدولة ولرجال الدولة".
