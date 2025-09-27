هذا ما قاله الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بشأن الزيادات على الأقساط

Advertisement

أكد للمدارس الأب أنّ الإرادة الصلبة حوّلت بداية العام إلى بداية سلسة رغم المصاعب، مشيرا الى أنّ الجميع يدرك أهمية مواصلة مسيرة التربية والتعليم في .وأوضح نصر في حديث عبر "صوت كل لبنان" أنّ أحداً لا يمكنه فرض نسبة زيادة محددة على المدرسة فكل مدرسة تعرف نسبة الزيادة التي يمكن الالتزام بها على رواتب الأساتذة بحكم إلمامها بالواقع والواقع الاجتماعي للأهل.وأضاف: "لا يمكن أن نصعد بنسب الزيادة إلا بشكل تصاعدي حرصًا على الطبقة الفقيرة وهذه الطبقة موجودة في كل لبنان ونحاول موازنة الزيادات قدر الإمكان بين كافة المدارس في لبنان."