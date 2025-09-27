Advertisement

لبنان

هذا ما قاله الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بشأن الزيادات على الأقساط

Lebanon 24
27-09-2025 | 04:59
Doc-P-1422137-638945715118183546.jpg
Doc-P-1422137-638945715118183546.jpg photos 0
أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أنّ الإرادة الصلبة حوّلت بداية العام إلى بداية سلسة رغم المصاعب، مشيرا الى أنّ الجميع يدرك أهمية مواصلة مسيرة التربية والتعليم في لبنان.
وأوضح نصر في حديث عبر "صوت كل لبنان" أنّ أحداً لا يمكنه فرض نسبة زيادة محددة على المدرسة فكل مدرسة تعرف نسبة الزيادة التي يمكن الالتزام بها على رواتب الأساتذة بحكم إلمامها بالواقع التربوي والواقع الاجتماعي للأهل.

وأضاف: "لا يمكن أن نصعد بنسب الزيادة إلا بشكل تصاعدي حرصًا على الطبقة الفقيرة وهذه الطبقة موجودة في كل لبنان ونحاول موازنة الزيادات قدر الإمكان بين كافة المدارس في لبنان."



