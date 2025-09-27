Advertisement

لبنان

الجميّل التقى وفداً من حزب الشعب الأوروبي وعبد المسيح... وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
27-09-2025 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1422138-638945719400948525.jpg
Doc-P-1422138-638945719400948525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وفداً من حزب الشعب الأوروبي، حيث جرى عرض لآخر التطورات في لبنان وعلى صعيد المنطقة. 
Advertisement

وثمّن الوفد الشراكة مع حزب الكتائب و"أهمية صوت الكتائب الذي يمثّل لبنان ويحمل رسالة الدفاع عن سيادته في جميع المناسبات". 

ورحب الجميّل بالوفد وشدّد على "اهمية الشراكة والتعاون مع حزب الشعب الأوروبي على العناوين والقيم السياسية"، مؤكداً "دعم حزب الكتائب لرئيس الجمهورية جوزاف عون ولرئيس الحكومة نواف سلام من اجل الوصول الى بناء الدولة بعد حصر سلاح الميليشيات وتحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية".

وتطرق إلى موضوع الانتخابات النيابية، مجدداً "التشديد على ضرورة انتخاب المغتربين اللبنانيين لل ١٢٨ نائباً".


في ختام الزيارة تم وضع اكليل غار على نصب الامين العام السابق نزار نجاريان وضحايا انفجار ٤ آب، وكانت مناسبة للتشديد على استكمال السعي لكشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الانفجار ومحاسبتهم.

كما التقى رئيس حزب الكتائب النائب أديب عبد المسيح في الصيفي حيث جرى عرض لأبرز التطورات الداخلية.

وبعد اللقاء، قال عبد المسيح: "بعد زيارتي لرئيس الحكومة نواف سلام لدعمه واستنكار ما حصل أمس في بيروت، كان لا بد من التباحث مع حليفي الاول رئيس حزب الكتائب في الصيفي حول الخطوات المقبلة مع القوى السيادية الاساسية لدعم فكرة وجود دولة قويّة وتعزيز منطق المؤسسات ليغلب على منطق الدويلة والميليشيات، من ناحية أخرى شكرت الجميّل على دعم حزب الكتائب خصوصًا في المرحلة الاخيرة خلال رحلتي الى الولايات المتحدة الاميركية، وتمنيت أن يبقى الحزب متألقًا في بلاد الانتشار ويكون السند الاساسي للبنان لدعم وجود وقيام الدولة تشبه الدول التي يقيم فيها المنتشرون".
مواضيع ذات صلة
الجميّل التقى ماغرو… هذا ما تمّ بحثه
lebanon 24
27/09/2025 20:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
برعاية أميركية.. وزير الخارجية السوري التقى وفدا إسرائيليا في باريس وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
27/09/2025 20:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عون التقى الوزير شحادة.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
27/09/2025 20:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إميل لحّود التقى وفد "الوفاء للمقاومة".. وهذا ما جرى بحثه
lebanon 24
27/09/2025 20:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

النائب سامي

حزب الكتائب

جوزاف عون

الجمهوري

رئيس حزب

الأوروبي

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-09-27
12:57 | 2025-09-27
12:38 | 2025-09-27
12:28 | 2025-09-27
12:26 | 2025-09-27
12:18 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24