الجميّل التقى وفداً من حزب الشعب الأوروبي وعبد المسيح... وهذا ما جرى بحثه

وثمّن الوفد الشراكة مع حزب الكتائب و"أهمية صوت الكتائب الذي يمثّل لبنان ويحمل رسالة الدفاع عن سيادته في جميع المناسبات".ورحب الجميّل بالوفد وشدّد على "اهمية الشراكة والتعاون مع حزب الشعب الأوروبي على العناوين والقيم السياسية"، مؤكداً "دعم حزب الكتائب لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة نواف سلام من اجل الوصول الى بناء الدولة بعد حصر سلاح الميليشيات وتحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية".وتطرق إلى موضوع الانتخابات النيابية، مجدداً "التشديد على ضرورة انتخاب المغتربين اللبنانيين لل ١٢٨ نائباً".في ختام الزيارة تم وضع اكليل غار على نصب الامين العام السابق نزار نجاريان وضحايا انفجار ٤ آب، وكانت مناسبة للتشديد على استكمال السعي لكشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الانفجار ومحاسبتهم.كما التقى الكتائب النائب أديب عبد المسيح في الصيفي حيث جرى عرض لأبرز التطورات الداخلية.وبعد اللقاء، قال عبد المسيح: "بعد زيارتي لرئيس الحكومة نواف سلام لدعمه واستنكار ما حصل أمس في ، كان لا بد من التباحث مع حليفي الاول رئيس حزب الكتائب في الصيفي حول الخطوات المقبلة مع القوى السيادية الاساسية لدعم فكرة وجود دولة قويّة وتعزيز منطق المؤسسات ليغلب على منطق الدويلة والميليشيات، من ناحية أخرى شكرت الجميّل على دعم حزب الكتائب خصوصًا في المرحلة الاخيرة خلال رحلتي الى الاميركية، وتمنيت أن يبقى الحزب متألقًا في بلاد الانتشار ويكون السند الاساسي للبنان لدعم وجود وقيام الدولة تشبه الدول التي يقيم فيها المنتشرون".