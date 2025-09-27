Advertisement

لبنان

في الذّكرى الأولى لاستشهاد نصرالله... هذا ما قاله برّي

Lebanon 24
27-09-2025 | 05:20
أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بياناً بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.
وقال في البيان: "بسم الله الرحمن الرحيم 

(‏فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا ) صدق الله العظيم.

أبا هادي.
عام على الإرتقاء والسمو.
في يوم رحيلك أنت كما أنت... كما كل الشهداء، ضمائر حية توقظون أرواحنا من جديد... لنصحو أكثر وحدة وأملاً... وعشقاً أكبر للأرض وللوطن والهوية للإنسان وللبنان... للحق والحرية ولفلسطين، اليس السيد المسيح (عليه السلام) مشى درب الجلجلة من هناك فكانت قيامته قيامة للأمل والرجاء؟
 
أيها السيد الشهيد... يا رفيق الدرب.

يا حاضراً لا يغيب 
أيها الكربلائي الذي إستنهض من دم الحسين وصبر زينب (عليهما السلام) اليقين كل اليقين.
 في يوم شهادتك، أستعيدك صوتاً يتردد في الأرجاء: "أن الوقوف في وجه الباطل لو أدى إلى إلإستشهاد فإنه سيكشف كل الأقنعة فذلك هو نصر وفتح حسيني"، نعم أيها الأسمى في الحياة والشهادة... والأصدق في القول، والأوضح في الموقف، والأنبل في التضحية والوفاء، لقد فزت بالحسنيين النصر والشهادة، وأسقطت بشهادتك الأقنعة عن الوجوه وقد "رُفعت الأقلام وجفت الصحف".
 أخي ورفيق درب البدايات، سماحة الشهيد السيد حسن نصرالله.

معك في يوم إرتحالك، ومع كل الشهداء، لا نهايات أنتم البدايات، معنا ستبقون حتى آخر النهايات من اجل حفظ لبنان ودرء الفتن عنه وصون كرامة الإنسان فيه وحماية السلم الأهلي هو أفضل وجوه الحرب مع الشر المطلق إسرائيل.

سلام عليكم حيث أنتم، نشهد أنكم قد اديتم الامانة، وجاهدتم في الله حق الجهاد حتى أتاكم اليقين من ربكم شهادة ولا أسمى أحياء عند الله ترزقون، والى جوار الانبياء والاولياء وحسن أولئك رفيقا.
في يوم الشهادة والشهداء صدى الصوت إبتهال وسؤال متى نصرالله؟
 
والرجع قوله تعالى: (ألا إن نصرالله قريب)".
