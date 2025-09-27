27
لبنان
"فايق عسهرة".. أمسية تُكرّم فيلمون وهبي "شيخ المحلنين"
Lebanon 24
27-09-2025
|
06:06
photos
شهد دير مار
جرجس
بحردق أمسية غنائية رائعة إحياء لفن شيخ المحلنين الراحل
فيلمون وهبي
.
"فايق عسهرة" كان عنوان الحفل الذي تحدث فيه
المونسنيور
شربل غصوب
، متوقفاً
عند محطات مشرقة في حياة شيخ الملحنين، عارضاً نبذة غنية لأرشيفه الذي زين سماء الأغنية
اللبنانية
بأجمل الأنغام والألحان.
وفي حضرة الغياب بالأمس، كان فيلمون حاضراً، مُصغياً، فرحاً لسماعه جوقة دير
ما جرجس
بحردق التي كانت تنشد وتغني وترنم باقة من أعماله التي حفرت عميقاً في تراثنا الفكري والأدبي والثقافي على مدار سنوات العمر.
وتجلت فسحات الأمل مصحوبة بجرعات من الشوق والحنين والدمع تارة، والفرح والأمل بغد أفضل مرة أخرى، وذلك بتناغم وانسجام تام بين الكورال والفرقة موسيقية التي تميزت بالعنصر الشبابي المتجذر بهويته اللبنانية وثقافته الأصيلة، بقيادة الأب شربل الحلو.
في الحفل، صدحت الحناجر وعلت الهتافات مترافقة مع الآهات والتصفيق الحار من الجمهور الذي كان يتفاعل مع كل نوتة موسيقية، وكل لحن شجي تردد صداه في أرجاء الدير بتناغم كوني وطبيعي وهارموني مصقول بعناية فائقة، حيث حضرت عائلة فيلمون وأظهرت تأثرها وشكرها وامتنانها لكل ما تقدم في هذه الأمسية الجليلة على حد تعبير سعيد فيلمون وهبي.
