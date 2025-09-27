Advertisement

لبنان

بهاء الحريري: نرحب بإحياء خط سكة حديد الحجاز

Lebanon 24
27-09-2025 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1422170-638945764238686274.jpg
Doc-P-1422170-638945764238686274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "اكس":  "نرحّب بمسودة الاتفاق المبدئي بين تركيا‬⁩ و⁧‫سوريا‬⁩ و⁧‫الأردن‬⁩ لإحياء خط سكة حديد الحجاز التاريخي. ‏إن إعادة تشغيل هذا الخط تحمل قيمة استراتيجية واقتصادية كبرى لشعوب المنطقة، وتسهم في تعزيز الترابط الإقليمي بما يعود بالفائدة على دولنا جميعاً، ومن بينها لبنان"‬⁩.
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
بهاء الحريري زار الراعي: لنعمل يداً بيد على إحياء دولة المؤسسات
lebanon 24
27/09/2025 19:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول بهاء الحريري الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
lebanon 24
27/09/2025 19:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: الاعتدال هو أساس صون العيش المشترك ووحدة لبنان
lebanon 24
27/09/2025 19:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: التنمية والعدالة الطريق لبناء دولة حقيقية
lebanon 24
27/09/2025 19:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24

بهاء الحريري

إعادة تشغيل

الحريري

الأردن

لبنان

سوريا

تركيا

الترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:38 | 2025-09-27
12:26 | 2025-09-27
12:18 | 2025-09-27
12:04 | 2025-09-27
11:50 | 2025-09-27
11:06 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24