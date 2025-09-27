عطل يوقف خدمات "تاتش" في مناطق لبنانية.. وتوضيح من الشركة

أعلنت شركة "تاتش" في بيان، اليوم السبت، عن توقف شبكتها عن العمل في بلدات ، بعبدات، ، ، الربوة، جورة البلوط، مار ، المتن، بصاليم وترشيش بسبب عطل طرأ على محوّل أساسي في الشبكة (backbone router).

وذكرت الشركة أنَّ فرقها الفنية تعملُ على تصليح العطل وإعادة الخدمة إلى طبيعتها ، وأضافت: " وعليه، نعتذر من المُشتركين في المناطق المذكورة لما يسبّبه هذا العطل من إزعاجٍ لهم".