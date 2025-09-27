Advertisement

لبنان

عطل يوقف خدمات "تاتش" في مناطق لبنانية.. وتوضيح من الشركة

Lebanon 24
27-09-2025
أعلنت شركة "تاتش" في بيان، اليوم السبت، عن توقف شبكتها عن العمل في بلدات برمانا، بعبدات، رأس المتن، بيت مري، الربوة، جورة البلوط، مار شعيا، عينطورة المتن، بصاليم وترشيش بسبب عطل طرأ على محوّل أساسي في الشبكة (backbone router).
وذكرت الشركة أنَّ فرقها الفنية تعملُ على تصليح العطل وإعادة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، وأضافت: "وعليه، نعتذر من المُشتركين في المناطق المذكورة لما يسبّبه هذا العطل من إزعاجٍ لهم".
 
 
 

