بين البقاع وبيروت.. عمليات أمنية مهمة!

تركت المداهمات التي نفذها الجيش في مؤخراً بحثاً عن تجار مخدرات ومطلوبين، ارتياحاً في الأوساط الشعبية، حيثُ تبين أن التركيز كبير على البؤر الخطيرة هناك من أجل إنهاء وجودها.

وتحدّثت معلومات عن أن الجيش "ماضٍ" في عملياته ولن يتوقف، الأمر الذي يُعتبر في غاية الأهمية لمكافحة تصنيع المخدرات داخل ، خصوصاً أنَّ هناك معامل "متنقلة" كانت موجودة وأخرى ثابتة في نقاطٍ يسيطر عليها مطلوبون.