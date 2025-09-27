Advertisement

لبنان

بين البقاع وبيروت.. عمليات أمنية مهمة!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-09-2025 | 06:44
A-
A+

Doc-P-1422175-638945776361414263.jpg
Doc-P-1422175-638945776361414263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تركت المداهمات التي نفذها الجيش في البقاع مؤخراً بحثاً عن تجار مخدرات ومطلوبين، ارتياحاً في الأوساط الشعبية، حيثُ تبين أن التركيز كبير على البؤر الخطيرة هناك من أجل إنهاء وجودها.
Advertisement
 

وتحدّثت معلومات عن أن الجيش "ماضٍ" في عملياته ولن يتوقف، الأمر الذي يُعتبر في غاية الأهمية لمكافحة تصنيع المخدرات داخل لبنان، خصوصاً أنَّ هناك معامل "متنقلة" كانت موجودة وأخرى ثابتة في نقاطٍ يسيطر عليها مطلوبون.
 

في غضون ذلك، تتحدث المعلومات عن أن الجيش والقوى الأمنية الأخرى على تنسيقٍ تام مع بعضها البعض لتعزيز عمليات توقيف المطلوبين المتورطين بعمليات السرقة وترويج المخدرات في أطراف بيروت، الأمر الذي ينعكسُ إيجاباً على الواقع الأمني ويعزّز قبضة الدولة على المناطق الخطيرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عمليات أمنية للجيش في البقاع.. ماذا ضبط هناك؟
lebanon 24
27/09/2025 19:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24
كمين نفذه الجيش في البقاع.. تفاصيل تكشف العملية
lebanon 24
27/09/2025 19:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... إسرائيل تنشر مشاهد لعمليّة إغتيال في البقاع
lebanon 24
27/09/2025 19:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني خلال اجتماع للحكومة: هناك إمكانات مهمة لتحقيق الإجماع بفضل الانسجام بين مختلف المؤسسات
lebanon 24
27/09/2025 19:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدولة على

البقاع

بيروت

التركي

الترك

لوبين

طراف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:38 | 2025-09-27
12:26 | 2025-09-27
12:18 | 2025-09-27
12:04 | 2025-09-27
11:50 | 2025-09-27
11:06 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24