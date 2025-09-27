27
لبنان
رئيس غرفة طرابلس التقى مدير "كفالات"... هذا ما تمّ بحثه
Lebanon 24
27-09-2025
|
06:53
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في
طرابلس
والشمال توفيق دبوسي،
رئيس مجلس الإدارة
والمدير العام لشركة "كفالات" خاطر أبي حبيب، بحضور رئيس مجلس إدارة "بيات" نصري
معوض
، والمديرة العامة للغرفة ليندا سلطان، ومدير مختبرات الجودة الدكتور خالد
العمري
.
وأعرب أبي حبيب عن سروره بزيارة غرفة طرابلس والشمال وبلقاء رئيسها، مشيداً منذ البداية بما رآه من جمالية المبنى والترتيبات البنائية والعملانية التي وصفها بأنها تُنفَّذ بشكل فعّال وجميل. وأكد أنه اطّلع خلال زيارته على عدد من المشاريع الكبرى التي يجري العمل عليها في الغرفة، معتبراً أنها مشاريع واعدة وتبعث على التفاؤل.
وخلال جولته الميدانية على مرافق الغرفة، لا سيما مركز التطوير الصناعي والأبحاث الزراعية وسلامة الغذاء، توقف د. أبي حبيب أمام ما وصفه بـ"المشهدية الرائعة"، وقال: "كنت أتابع مسيرة الغرفة منذ انطلاقتها الأولى، لكن لم أكن أملك الصورة الكاملة عن هذا الحجم من التشعبات في التنظيمات وأساليب الدعم المبنية على رؤية واضحة وفكر متطور. ما رأيته اليوم يعكس مستوى مميزاً من التنظيم والخدمات، الأمر الذي يجعل من الضروري التعريف بهذه الإجراءات وبالأدوات التقنية المعتمدة لما لها من أهمية قصوى للقطاعات الزراعية والصناعات الغذائية، فضلاً عن استفادة قطاعات إنتاجية أخرى منها".
أضاف: "إن ما تقدمه غرفة طرابلس والشمال يشكل نموذجاً يُحتذى، وينبغي على المناطق
اللبنانية
الأخرى أن تبادر إلى التعرف عن قرب على هذه التجربة الفريدة من خلال خبرائها واختصاصييها، بما يساعدهم على إطلاق مشاريع مفيدة ومنتجة تتلاءم مع حاجاتهم. إن ما لمسته هنا فكرة خلاقة تستحق أن تُعمم، وأود أن أعبر عن تقديري العميق للجهود الجبارة التي تبذلها الغرفة في مضمار التطوير والتحديث الاقتصادي".
أما دبوسي، فشدّد على "حرص غرفة طرابلس الكبرى على تعزيز التعاون مع "كفالات"، لما لذلك من أثر مباشر في دعم مختلف القطاعات الإنتاجية وتمكينها، والمساهمة في إعطاء دفع لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتح
آفاق
جديدة للنهوض بالاقتصاد الوطني".
رئيس مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
المدير العام
اللبنانية
طرابلس
العمري
الشمال
لبنان
