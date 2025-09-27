Advertisement

لبنان

إرتياحٌ كبير في عين التينة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
27-09-2025 | 06:56
يقولُ مصدرٌ نيابي خلال دردشة إنَّ "امتناع الجيش عن القيام بأي ردّة فعل تجاه تجمع الروشة يمثل تعاطياً في قمة الوطنية"، وأضاف: "هناك جهات تظن أنها من خلف مكتبها تستطيع أن تدير الجيش للانقضاض على المواطنين.. عندها أين ستُصبح الأمور؟".
وختم: "لذلك، أكثر من أي وقتٍ مضى، علينا أن نتمسّك بهذا الجيش الوطني الذي يؤكد يوماً بعد يوم أن الثقة به في مكانها وفي محلها، ولا تنازل عن تقويته أبداً".
 

إلى ذلك، تشير مصادر سياسية الى ارتياح كبير في عين التينة تجاه تصرف الجيش وقوى الأمن الداخلي خلال حماية تظاهرة الروشة وعدم حصول أي مناوشات أو "ضربة كف"، مشيرة إلى أن "التعاطي المنطقي الذي حصل أرسى قاعدة واحدة وهي أن القوى الأمنية هي التي تتولى الأمن والحماية والتنظيم وليس سواها".
المصدر: خاص "لبنان 24"
