27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إرتياحٌ كبير في عين التينة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-09-2025
|
06:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
يقولُ مصدرٌ نيابي خلال دردشة إنَّ "امتناع الجيش عن القيام بأي ردّة فعل تجاه تجمع
الروشة
يمثل تعاطياً في قمة الوطنية"، وأضاف: "هناك جهات تظن أنها من خلف مكتبها تستطيع أن تدير الجيش للانقضاض على المواطنين.. عندها أين ستُصبح الأمور؟".
Advertisement
وختم: "لذلك، أكثر من أي وقتٍ مضى، علينا أن نتمسّك بهذا الجيش الوطني الذي يؤكد يوماً بعد يوم أن الثقة به في مكانها وفي محلها، ولا تنازل عن تقويته أبداً".
إلى ذلك، تشير مصادر سياسية الى ارتياح كبير في
عين التينة
تجاه تصرف الجيش وقوى الأمن الداخلي خلال حماية تظاهرة الروشة وعدم حصول أي مناوشات أو "ضربة كف"، مشيرة إلى أن "التعاطي المنطقي الذي حصل
أرسى
قاعدة واحدة وهي أن القوى الأمنية هي التي تتولى الأمن والحماية والتنظيم وليس سواها".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش من عين التينة ردًا على سؤال "مرتاح للوضع": دايمًا
Lebanon 24
قائد الجيش من عين التينة ردًا على سؤال "مرتاح للوضع": دايمًا
27/09/2025 19:59:00
27/09/2025 19:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني من عين التينة: مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات
Lebanon 24
لاريجاني من عين التينة: مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات
27/09/2025 19:59:00
27/09/2025 19:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول لاريجاني الى عين التينة للقاء الرئيس بري
Lebanon 24
وصول لاريجاني الى عين التينة للقاء الرئيس بري
27/09/2025 19:59:00
27/09/2025 19:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لودريان غادر عين التينة دون الإدلاء بأي تصريح
Lebanon 24
لودريان غادر عين التينة دون الإدلاء بأي تصريح
27/09/2025 19:59:00
27/09/2025 19:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
قوى الأمن الداخلي
عين التين
الروشة
التينة
أرسى
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. خارطة طريق لإدارة ركام الحرب
Lebanon 24
بالفيديو.. خارطة طريق لإدارة ركام الحرب
12:38 | 2025-09-27
27/09/2025 12:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "الطاقة الشمسية" في لبنان.. اجتماعٌ حصل وهذه تفاصيله
Lebanon 24
جديد "الطاقة الشمسية" في لبنان.. اجتماعٌ حصل وهذه تفاصيله
12:26 | 2025-09-27
27/09/2025 12:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعملية لقوى الأمن.. سقوط شبكة دعارة في لبنان (صورة)
Lebanon 24
بعملية لقوى الأمن.. سقوط شبكة دعارة في لبنان (صورة)
12:18 | 2025-09-27
27/09/2025 12:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي حاصبيا بحث مع قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الأوضاع وتحديات الأهالي المعيشية
Lebanon 24
مفتي حاصبيا بحث مع قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الأوضاع وتحديات الأهالي المعيشية
12:04 | 2025-09-27
27/09/2025 12:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمعا الأطباء و "الديموقراطي": لإعطاء المعاش التقاعدي كاملاً للعائلة والأرملة بعد وفاة الطبيب
Lebanon 24
تجمعا الأطباء و "الديموقراطي": لإعطاء المعاش التقاعدي كاملاً للعائلة والأرملة بعد وفاة الطبيب
11:50 | 2025-09-27
27/09/2025 11:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
14:11 | 2025-09-26
26/09/2025 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
13:09 | 2025-09-26
26/09/2025 01:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
17:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
12:38 | 2025-09-27
بالفيديو.. خارطة طريق لإدارة ركام الحرب
12:26 | 2025-09-27
جديد "الطاقة الشمسية" في لبنان.. اجتماعٌ حصل وهذه تفاصيله
12:18 | 2025-09-27
بعملية لقوى الأمن.. سقوط شبكة دعارة في لبنان (صورة)
12:04 | 2025-09-27
مفتي حاصبيا بحث مع قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الأوضاع وتحديات الأهالي المعيشية
11:50 | 2025-09-27
تجمعا الأطباء و "الديموقراطي": لإعطاء المعاش التقاعدي كاملاً للعائلة والأرملة بعد وفاة الطبيب
11:06 | 2025-09-27
جنبلاط من مستشفى عين وزين: ملتزمون الحفاظ على المؤسسة ودعم تطويرها
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 19:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 19:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 19:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24