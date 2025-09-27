إرتياحٌ كبير في عين التينة

يقولُ مصدرٌ نيابي خلال دردشة إنَّ "امتناع الجيش عن القيام بأي ردّة فعل تجاه تجمع يمثل تعاطياً في قمة الوطنية"، وأضاف: "هناك جهات تظن أنها من خلف مكتبها تستطيع أن تدير الجيش للانقضاض على المواطنين.. عندها أين ستُصبح الأمور؟".

وختم: "لذلك، أكثر من أي وقتٍ مضى، علينا أن نتمسّك بهذا الجيش الوطني الذي يؤكد يوماً بعد يوم أن الثقة به في مكانها وفي محلها، ولا تنازل عن تقويته أبداً".