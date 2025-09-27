حريق كبير في أحراج بلدة سلعاتا- حنوش.. وسرعة الرياح تعيق عمليات الإطفاء

Advertisement

افادت مندوبة " " بأن حريقاً كبيراً اندلع في أحراج بلدة سلعاتا- حنوش في امتدت على اثره ألسنة اللهب بسرعة ملحوظة، مما أدى إلى التهام مساحات شاسعة من الأشجار الحرجية، وسط سحب كثيفة من الدخان غطّت سماء المنطقة.وتبذل فرق الدفاع المدني جهودًا حثيثة للسيطرة على الحريق وإخماده، إلا أن سرعة الرياح في تُعيق عمليات الإطفاء وتُزيد من تعقيد المهمة.