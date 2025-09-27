Advertisement

لبنان

حريق كبير في أحراج بلدة سلعاتا- حنوش.. وسرعة الرياح تعيق عمليات الإطفاء

Lebanon 24
27-09-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1422185-638945795107616017.png
Doc-P-1422185-638945795107616017.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افادت مندوبة "لبنان 24" بأن حريقاً كبيراً اندلع في أحراج بلدة سلعاتا- حنوش في قضاء البترون امتدت على اثره ألسنة اللهب بسرعة ملحوظة، مما أدى إلى التهام مساحات شاسعة من الأشجار الحرجية، وسط سحب كثيفة من الدخان غطّت سماء المنطقة.
Advertisement

وتبذل فرق الدفاع المدني جهودًا حثيثة للسيطرة على الحريق وإخماده، إلا أن سرعة الرياح في المنطقة الساحلية تُعيق عمليات الإطفاء وتُزيد من تعقيد المهمة.
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إلقاء قنابل حارقة في أحراج الزيتون في بلدة عيتا الشعب وإندلاع الحرائق وتوجه فرق الإطفاء لإخمادها
lebanon 24
27/09/2025 19:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا" عن مسؤولين: اندلاع حرائق جديدة في أحراج في محيط بلدة "مرمريتا" في ريف حماة الغربي وفرق الإطفاء توجهت فورًا للتعامل معها
lebanon 24
27/09/2025 19:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
lebanon 24
27/09/2025 19:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: حريق كبير يلتهم الأحراج في جبل سير – رشميا
lebanon 24
27/09/2025 19:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24

المنطقة الساحلية

قضاء البترون

لبنان 24

لبنان

الري

شجار

بيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:38 | 2025-09-27
12:26 | 2025-09-27
12:18 | 2025-09-27
12:04 | 2025-09-27
11:50 | 2025-09-27
11:06 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24