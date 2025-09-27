Advertisement

لبنان

وزير العدل: مشكلة حزب الله هي بوجود الدولة بحد ذاتها

27-09-2025 | 07:26
أكد وزير العدل عادل نصار أن "مشكلة حزب الله ليست محصورة بحصر السلاح بيد الدولة".
وعبر "إكس" شدد نصار على أن مشكلة حزب الله هي بوجود الدولة بحد ذاتها.
عادل نصار

حزب الله

نصار

