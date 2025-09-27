Advertisement

لبنان

عن استقامة العلاقات بين البلدين.. هذا ما أكده سلام بعد لقائه لاريجاني

Lebanon 24
27-09-2025 | 07:43
A-
A+
Doc-P-1422191-638945812996058111.jpg
Doc-P-1422191-638945812996058111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الحكومة نواف سلام أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية بالوكالة الدكتور غسان سلامة.
Advertisement

وقد جرى استعراض آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شدّد الرئيس سلام على أنّ استقامة العلاقات اللبنانيةالإيرانية ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام المتبادل لسيادة كل من الطرفين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
مواضيع ذات صلة
"ملتقى التأثير المدني": إستقامة المسار الوطني تقوم بالانحياز لترميم الذاكرة اللبنانية الجماعية
lebanon 24
27/09/2025 19:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون بعد لقائه الرئيس الجزائري: ألبّي اليوم دعوتكم الكريمة لزيارة الجزائر الشقيقة في خطوةٍ تؤكدُ أهميةَ العلاقات بين بلدينا وتهدفُ إلى تعزيزِ تعاونِنا
lebanon 24
27/09/2025 19:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني بعد لقائه بري: لبنان يعتبر بلداً صديقاً لنا وفي هذه المرحلة الحالية لدينا أحسن العلاقات مع لبنان
lebanon 24
27/09/2025 19:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24
داريل عيسى بعد لقائه سلام: نتحدث عن ولادة جديدة للبنان
lebanon 24
27/09/2025 19:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الشؤون الداخلية

المجلس الأعلى

وزير الخارجية

نواف سلام

الإيرانية

رئيس سلام

اللبنانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:57 | 2025-09-27
12:38 | 2025-09-27
12:26 | 2025-09-27
12:18 | 2025-09-27
12:04 | 2025-09-27
11:50 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24