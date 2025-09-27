عن استقامة العلاقات بين البلدين.. هذا ما أكده سلام بعد لقائه لاريجاني

Advertisement

استقبل رئيس الحكومة أمين للأمن القومي علي لاريجاني والوفد المرافق له، بحضور بالوكالة الدكتور غسان سلامة.وقد جرى استعراض آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شدّد الرئيس سلام على أنّ استقامة العلاقات – ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام المتبادل لسيادة كل من الطرفين وعدم التدخل في .