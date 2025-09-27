عز الدين: الشيعة جزء أساسي من نسيج بيروت كما باقي الطوائف

Advertisement

وخلال كلمة الحزب أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أنّ "هذا العدو مهما بلغ من العتوّ والعلوّ والاستبداد والإجرام، لن يحطّ من عزيمتنا ولن يكسر إرادتنا".وأشار إلى أنّ "الجريمة البشعة التي ارتكبها في بنت جبيل قبل يومين، وذهب ضحيتها أب وثلاثة أطفال وسقط فيها عدد من الجرحى، لم تكن سوى محاولة مدروسة لإعدام الحياة في القرى والمدن الأمامية الممتدة من الناقورة إلى شبعا"، مضيفا "أنّ العدو يظن أنّ هذه الأفعال الإجرامية قادرة على بثّ الخوف والرعب في نفوس الناس ودفعهم إلى ترك بلداتهم وقراهم التي عادوا إليها بعد المعاناة، إلا أنّ تشبث الأهالي بأرضهم وبقاءهم فيها رغم الصعوبات شكّل تحدياً حقيقياً للعدو لم يعد قادراً على احتماله، ولذلك لجأ إلى هذا النوع من الجرائم".وفي معرض رده على تصريحات برّاك، أشار عز الدين إلى أنّ "باراك اعتبر حزب الله عدواً للبنانيين ولإسرائيل ولأميركا. وأكد أنّ هذا بحد ذاته وسام شرف نفتخر به ونعتزّ به، لأنّ العداء لأميركا وللكيان الاسرائيلي هو شرف للمقاومة، لكن في المقابل نحن في الداخل اللبناني لسنا أعداءً لأحد، بل جزء أصيل وأساسي من هذا الوطن"، موضحا أنّ "من يقدّم دماء شهدائه وقادته ومجاهديه في سبيل حماية الوطن وصون كرامته هو الأكثر انتماءً وولاءً له".وأضاف: "أنّ دماء والشهداء هي الدليل الساطع على صدق الانتماء، وأنّ الانتخابات عام 2026 ستثبت مجدداً أنّ هذه البيئة الشعبية الحاضنة للمقاومة متمسكة بهذا الخيار وتؤيد هذا الثنائي الوطني".وأكد عز الدين أنّ "اتهامات براك للحكومة بالتقصير والتقاعس ليست إلا محاولة للتشكيك والإساءة"، موضحاً أنّ "خطابه في حقيقته خطاب أميركي يتحدث بلسان صهيوني"، مضيفا "أنّ تعمل لمصلحة العدو لا لمصلحة ، فيما بما تملكه من قدرات وإمكانيات إنما تقوم بواجبها الوطني بالدفاع عن الوطن والشعب"، معتبرا أنّ "كلام براك فيه إهانة للحكومة وللشعب معاً".وانتقل عز الدين إلى ما حصل بالأمس في ، فأوضح بداية أنّ "العاصمة بيروت ليست ذات لون واحد ولا مذهب واحد، بل هي مدينة متعددة ومتنوعة في انتماءاتها السياسية والطائفية، وتشمل جميع المكوّنات "، مؤكدا أنّ "الشيعة جزء أساسي من نسيج بيروت كما باقي الطوائف، وأنّ ما حصل بالأمس كان مناسبة أراد من خلالها أبناء بيروت الأصليون الذين هم من جذور المدينة وأبناء تاريخها أن يعبّروا عن وفائهم لقادتهم وشهدائهم في ذكرى مقدسة وعزيزة لديهم".وأشار إلى أنّ "بيروت كانت وستبقى وفية لشعبها وعروبتها"، مستذكراً ما جرى خلال اجتياح العدو للعاصمة عام 1982، حيث انطلقت من قلب بيروت عمليات مقاومة بطولية نفذها خالد علوان ورفاقه وغيرهم من المقاومين من مختلف المكونات. ولفت إلى أنّ "هذه الحقيقة التاريخية تؤكد أنّ هوية بيروت ستبقى عربية مقاومة مهما حاول البعض تشويه صورتها أو إثارة الفتن داخلها".وخاطب عز الدين بعض السياسيين الجدد قائلاً: " إنّ محاولاتهم إثارة البلبلة بين الجيش والقوى الأمنية من جهة والناس من جهة أخرى، ليست سوى نتيجة أحقاد ورهانات فاشلة على مشاريع أميركية خاسرة"، مضيفا "كفى تزلفاً وتسولاً إقليمياً ودولياً، وكفى رهانات على خيارات لن تجلب إلا الفشل والخسارة"، مؤكدا أنّ "بيروت ستبقى وطناً للجميع، موحدة بانتمائها، محافظة على هويتها الوطنية والعربية".وفي الختام، شدّد النائب عز الدين على "دور الجيش الوطني والأجهزة الأمنية كافة التي تعاطت مع ما حصل بالأمس بحكمة وشجاعة وحرص على الاستقرار والسلم الأهلي"، لافتا إلى دور كافة التي ساعدت وساهمت في نجاح المناسبة وخروجها بأبهى صورة. وأكد أنّ "ما جرى كان نموذجاً حضارياً مشرّفاً يليق ببيروت وبأبنائها وبالوفاء لشهداء المقاومة".