لبنان

الرئيس عون: الوفاء للتضحيات لا يكون إلا بالتفاف الجميع حول مشروع الدولة

Lebanon 24
27-09-2025 | 08:14
إعتبر الرئيس جوزاف عون أن الوفاء للتضحيات لا يكون إلا بوحدة الموقف والتفاف الجميع حول مشروع الدولة الواحدة القوية العادلة.
وفي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، قال عون: "لتكن هذه الذكرى الأليمة محطة للتلاقي ولترسيخ الإيمان بأن لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة وجيش واحد ومؤسسات دستورية تحمي السيادة وتصون الكرامة".
