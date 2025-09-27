الرئيس عون: الوفاء للتضحيات لا يكون إلا بالتفاف الجميع حول مشروع الدولة

Advertisement

إعتبر الرئيس أن الوفاء للتضحيات لا يكون إلا بوحدة الموقف والتفاف الجميع حول الواحدة القوية العادلة.وفي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين وهاشم ، قال عون: "لتكن هذه الذكرى الأليمة محطة للتلاقي ولترسيخ الإيمان بأن لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة وجيش واحد ومؤسسات دستورية تحمي السيادة وتصون الكرامة".