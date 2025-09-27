برو: نحن أحرص الناس على القانون

Advertisement

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الى أنه "لدى بعض المسؤولين في الحكومة هواية الصعود على الشجرة وعدم قدرة النزول عنها، فهل مصلحة تأتي من خلال المناكفات هنا وهناك، أم هي في تأمين أبسط احتياجات المواطن اللبناني والعمل على استراتيجية دفاع وطني تواجه التهديدات الاسرائيلية التي لم يعد لها حدود؟".أضاف: "نحن أحرص الناس على القانون وعلى بعض المسؤولين في الحكومة أن يطبقوا القانون بمسؤولية وتجرد، لا أن يجروا الجيش والقوى الأمنية الى فتنة مع أبناء الوطن والمواطنين العزل".وختم النائب برو: " ما حصل في اليومين الماضيين يؤكد أن شعب شعب حي وحاضر في ميدان الوفاء للشهداء، وعلى رأسهم سيد الأمة "، مؤكداً أن "دماء السيدين الأمينين العامين لحزب الله وكل حجة على كل شخص قدم منظومة المصالح على المنظومة القيمية".