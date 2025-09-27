Advertisement

لبنان

برو: نحن أحرص الناس على القانون

Lebanon 24
27-09-2025 | 08:20
 أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو الى أنه "لدى بعض المسؤولين في الحكومة هواية الصعود على الشجرة وعدم قدرة النزول عنها، فهل مصلحة لبنان تأتي من خلال المناكفات هنا وهناك، أم هي في تأمين أبسط احتياجات المواطن اللبناني والعمل على استراتيجية دفاع وطني تواجه التهديدات الاسرائيلية التي لم يعد لها حدود؟". 
أضاف: "نحن أحرص الناس على القانون وعلى بعض المسؤولين في الحكومة أن يطبقوا القانون بمسؤولية وتجرد، لا أن يجروا الجيش والقوى الأمنية الى فتنة مع أبناء الوطن والمواطنين العزل". 


وختم النائب برو: " ما حصل في اليومين الماضيين يؤكد أن شعب المقاومة شعب حي وحاضر في ميدان الوفاء للشهداء، وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله"،  مؤكداً أن "دماء السيدين الأمينين العامين لحزب الله وكل الشهداء حجة على كل شخص قدم منظومة المصالح على المنظومة القيمية".
