لبنان

فرنجية: سيبقى السيد حسن رمزاً لكل أحرار الأرض

Lebanon 24
27-09-2025 | 08:23
كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على منصة "إكس": "سيبقى السيد حسن رمزاً لكل أحرار الأرض. هو الذي دافع عن قناعاته بكل ما عنده حتى الشهادة. كان وسيبقى بطل الانتصارات، وعلى رأسها تحرير عام 2000. عزاؤنا لأهلنا الطيبين والمحبين لا سيما أهل الجنوب الذين يعانون ما يعانون من ضرب وقتل ودمار. كفانا حقدا وانقساما، كفانا صراعات وسجالات عقيمة، فلنفتح صفحة جديدة قوامها المصلحة الوطنية المبنية على وحدتنا واستقرار وطننا. ولنضغط من أجل وقف الخروقات الإسرائيلية وتطبيق القرارات الدولية وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي خاصة أراضينا المحتلة من قبل العدو".
