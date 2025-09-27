27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فرنجية: سيبقى السيد حسن رمزاً لكل أحرار الأرض
Lebanon 24
27-09-2025
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
طوني فرنجيه
عبر حسابه على منصة "إكس": "سيبقى
السيد حسن
رمزاً لكل أحرار الأرض. هو الذي دافع عن قناعاته بكل ما عنده حتى الشهادة. كان وسيبقى بطل الانتصارات، وعلى رأسها تحرير عام 2000. عزاؤنا لأهلنا الطيبين والمحبين لا سيما أهل الجنوب الذين يعانون ما يعانون من ضرب وقتل ودمار. كفانا حقدا وانقساما، كفانا صراعات وسجالات عقيمة، فلنفتح صفحة جديدة قوامها المصلحة الوطنية المبنية على وحدتنا واستقرار وطننا. ولنضغط من أجل وقف الخروقات
الإسرائيلية
وتطبيق
القرارات الدولية
وبسط
سيادة الدولة
على كامل الأراضي خاصة أراضينا المحتلة من قبل العدو".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنجية: حرص الشهيد السيد نصر الله على لبنان كان كحرص كل لبناني على وطنه (المنار)
Lebanon 24
فرنجية: حرص الشهيد السيد نصر الله على لبنان كان كحرص كل لبناني على وطنه (المنار)
27/09/2025 20:00:29
27/09/2025 20:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية: لبنان ليس أرضاً خصبة لإسرائيل و "حزب الله" لم يخسر
Lebanon 24
فرنجية: لبنان ليس أرضاً خصبة لإسرائيل و "حزب الله" لم يخسر
27/09/2025 20:00:29
27/09/2025 20:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور لفرنجية بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
Lebanon 24
منشور لفرنجية بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
27/09/2025 20:00:29
27/09/2025 20:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: صورة السيّد حسن فخر ومجد للبنان
Lebanon 24
قبلان: صورة السيّد حسن فخر ومجد للبنان
27/09/2025 20:00:29
27/09/2025 20:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
القرارات الدولية
سيادة الدولة
طوني فرنجيه
الإسرائيلية
الإسرائيلي
طوني فرنجي
الدولة على
السيد حسن
تابع
قد يعجبك أيضاً
عامٌ على اغتيال "السيد".. ماذا يُكشف عن "حزب الله" بعد نصرالله؟
Lebanon 24
عامٌ على اغتيال "السيد".. ماذا يُكشف عن "حزب الله" بعد نصرالله؟
13:00 | 2025-09-27
27/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
Lebanon 24
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
12:57 | 2025-09-27
27/09/2025 12:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. خارطة طريق لإدارة ركام الحرب
Lebanon 24
بالفيديو.. خارطة طريق لإدارة ركام الحرب
12:38 | 2025-09-27
27/09/2025 12:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "الطاقة الشمسية" في لبنان.. اجتماعٌ حصل وهذه تفاصيله
Lebanon 24
جديد "الطاقة الشمسية" في لبنان.. اجتماعٌ حصل وهذه تفاصيله
12:26 | 2025-09-27
27/09/2025 12:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعملية لقوى الأمن.. سقوط شبكة دعارة في لبنان (صورة)
Lebanon 24
بعملية لقوى الأمن.. سقوط شبكة دعارة في لبنان (صورة)
12:18 | 2025-09-27
27/09/2025 12:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
14:11 | 2025-09-26
26/09/2025 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
13:09 | 2025-09-26
26/09/2025 01:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
17:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:00 | 2025-09-27
عامٌ على اغتيال "السيد".. ماذا يُكشف عن "حزب الله" بعد نصرالله؟
12:57 | 2025-09-27
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
12:38 | 2025-09-27
بالفيديو.. خارطة طريق لإدارة ركام الحرب
12:26 | 2025-09-27
جديد "الطاقة الشمسية" في لبنان.. اجتماعٌ حصل وهذه تفاصيله
12:18 | 2025-09-27
بعملية لقوى الأمن.. سقوط شبكة دعارة في لبنان (صورة)
12:04 | 2025-09-27
مفتي حاصبيا بحث مع قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الأوضاع وتحديات الأهالي المعيشية
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 20:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 20:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 20:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24