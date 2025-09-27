أسامة سعد: الأولوية دائمًا للوحدة الوطنية

شدد النائب على "ضرورة حماية السلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار، وخصوصًا في الشارع الصيداوي"، داعيا الى "رفض الغوص في السجالات التي تؤجج المشاعر"، ومؤكدًا أن "الأولوية دائمًا للوحدة الوطنية والخطاب البناء الذي يعزز المصلحة العامة، بعيدًا عن النزاعات الشخصية والسياسية".

