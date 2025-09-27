بعد مشاركتهما في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة... الرئيس عون والسيدة الأولى في بيروت

Advertisement

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون إلى اليوم، بعد تمثيلهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (إعلان منهاج عمل بيجين)، حيث ألقيا كلمة لبنان في كلتا المناسبتين.وعاد ايضا والمغتربين يوسف رجي واعضاء الوفد المرافق.وكانت للرئيس عون، اضافة إلى القائه كلمة لبنان، سلسلة لقاءات مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة والأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، اضافة الى اجتماع عقده ووزير الخارجية ماركو روبيو، وعدد من اعضاء الكونغرس الاميركي، كما التقى ابناء الجالية الذين توافدوا من مختلف الولايات الاميركية لتحيته واللبنانية الاولى.وكان في وداع رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى والوفد المرافق، رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة، وسفيرة لبنان لدى ندى حمادة معوض، ومدير مكتب طيران الشرق الاوسط في السيد اديب قسيس، وعدد من اركان البعثة والسفارة.