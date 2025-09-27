27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد مشاركتهما في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة... الرئيس عون والسيدة الأولى في بيروت
Lebanon 24
27-09-2025
|
08:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون إلى
بيروت
اليوم، بعد تمثيلهما
لبنان
في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (إعلان منهاج عمل بيجين)، حيث ألقيا كلمة لبنان في كلتا المناسبتين.
Advertisement
وعاد ايضا
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي واعضاء الوفد المرافق.
وكانت للرئيس عون، اضافة إلى القائه كلمة لبنان، سلسلة لقاءات مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة والأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، اضافة الى اجتماع عقده ووزير الخارجية
الاميركي
ماركو روبيو، وعدد من اعضاء الكونغرس الاميركي، كما التقى ابناء الجالية
اللبنانية
الذين توافدوا من مختلف الولايات الاميركية لتحيته واللبنانية الاولى.
وكان في وداع رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى والوفد المرافق، رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة، وسفيرة لبنان لدى
واشنطن
ندى حمادة معوض، ومدير مكتب طيران الشرق الاوسط في
اميركا
السيد اديب قسيس، وعدد من اركان البعثة والسفارة.
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
27/09/2025 20:00:48
27/09/2025 20:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة السورية: الرئيس أحمد الشرع يتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
Lebanon 24
الرئاسة السورية: الرئيس أحمد الشرع يتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
27/09/2025 20:00:48
27/09/2025 20:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يستطيع أحمد الشرع المُشاركة في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة؟
Lebanon 24
هل يستطيع أحمد الشرع المُشاركة في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة؟
27/09/2025 20:00:48
27/09/2025 20:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
27/09/2025 20:00:48
27/09/2025 20:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
الأمين العام
الرئيس عون
اللبنانية
الجمهوري
رئيس عون
الاميركي
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
عامٌ على اغتيال "السيد".. ماذا يُكشف عن "حزب الله" بعد نصرالله؟
Lebanon 24
عامٌ على اغتيال "السيد".. ماذا يُكشف عن "حزب الله" بعد نصرالله؟
13:00 | 2025-09-27
27/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
Lebanon 24
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
12:57 | 2025-09-27
27/09/2025 12:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. خارطة طريق لإدارة ركام الحرب
Lebanon 24
بالفيديو.. خارطة طريق لإدارة ركام الحرب
12:38 | 2025-09-27
27/09/2025 12:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "الطاقة الشمسية" في لبنان.. اجتماعٌ حصل وهذه تفاصيله
Lebanon 24
جديد "الطاقة الشمسية" في لبنان.. اجتماعٌ حصل وهذه تفاصيله
12:26 | 2025-09-27
27/09/2025 12:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعملية لقوى الأمن.. سقوط شبكة دعارة في لبنان (صورة)
Lebanon 24
بعملية لقوى الأمن.. سقوط شبكة دعارة في لبنان (صورة)
12:18 | 2025-09-27
27/09/2025 12:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
14:11 | 2025-09-26
26/09/2025 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
13:09 | 2025-09-26
26/09/2025 01:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
17:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:00 | 2025-09-27
عامٌ على اغتيال "السيد".. ماذا يُكشف عن "حزب الله" بعد نصرالله؟
12:57 | 2025-09-27
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
12:38 | 2025-09-27
بالفيديو.. خارطة طريق لإدارة ركام الحرب
12:26 | 2025-09-27
جديد "الطاقة الشمسية" في لبنان.. اجتماعٌ حصل وهذه تفاصيله
12:18 | 2025-09-27
بعملية لقوى الأمن.. سقوط شبكة دعارة في لبنان (صورة)
12:04 | 2025-09-27
مفتي حاصبيا بحث مع قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الأوضاع وتحديات الأهالي المعيشية
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 20:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 20:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 20:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24