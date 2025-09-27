Advertisement

لبنان

بعد مشاركتهما في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة... الرئيس عون والسيدة الأولى في بيروت

Lebanon 24
27-09-2025 | 08:50
عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون إلى بيروت اليوم، بعد تمثيلهما لبنان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (إعلان منهاج عمل بيجين)، حيث ألقيا كلمة لبنان في كلتا المناسبتين.
وعاد ايضا وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي واعضاء الوفد المرافق.


وكانت للرئيس عون، اضافة إلى القائه كلمة لبنان، سلسلة لقاءات مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة والأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، اضافة الى اجتماع عقده ووزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو، وعدد من اعضاء الكونغرس الاميركي، كما التقى ابناء الجالية اللبنانية الذين توافدوا من مختلف الولايات الاميركية لتحيته واللبنانية الاولى.


وكان في وداع رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى والوفد المرافق، رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة، وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض، ومدير مكتب طيران الشرق الاوسط في اميركا السيد اديب قسيس، وعدد من اركان البعثة والسفارة.
وزير الخارجية

الأمين العام

الرئيس عون

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

الاميركي

جمهورية

