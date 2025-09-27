27
لبنان
مرشح "المستقبل" يفوز برئاسة "رابطة التعليم الثانوي"
Lebanon 24
27-09-2025
|
09:01
A-
A+
صدر عن قطاع التربية والتعليم في "
تيار
المستقبل
" البيان الآتي:
"فاز مرشح "تيار المستقبل" الأستاذ جمال العمر بمنصب
رئيس رابطة
أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في
لبنان
، في الانتخابات التي جرت أمس، في أجواء ديموقراطية جسدت إرادة الأساتذة والمعلمين في اختيار من يمثلهم ويعبّر عن تطلعاتهم".
تابع: "إن "تيار المستقبل" إذ يبارك للعمر المعروف بمناقبيته وتفانيه في تحمل المسؤولية، يتمنى له التوفيق في مهامه على رأس الرابطة، وكله ثقة بأنه سيكون على قدر الثقة التي منحه إياها الأساتذة، وسيحمل همومهم بكل أمانة وشفافية".
أضاف: "ويتوجه
التيار
بالتهنئة إلى
الهيئة الإدارية
للرابطة على توزيع المهام بين أعضائها، ويخص بالذكر الأستاذ وليد رحيمي أميناً للجنة المالية، خالد
البغدادي
أميناً للجنة الدراسات والقضايا القانونية، مهى علام أمينة شؤون بيت وصندوق المعلم".
