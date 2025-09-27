مرشح "المستقبل" يفوز برئاسة "رابطة التعليم الثانوي"

Advertisement

"فاز مرشح "تيار المستقبل" الأستاذ جمال العمر بمنصب أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في ، في الانتخابات التي جرت أمس، في أجواء ديموقراطية جسدت إرادة الأساتذة والمعلمين في اختيار من يمثلهم ويعبّر عن تطلعاتهم".تابع: "إن "تيار المستقبل" إذ يبارك للعمر المعروف بمناقبيته وتفانيه في تحمل المسؤولية، يتمنى له التوفيق في مهامه على رأس الرابطة، وكله ثقة بأنه سيكون على قدر الثقة التي منحه إياها الأساتذة، وسيحمل همومهم بكل أمانة وشفافية".أضاف: "ويتوجه بالتهنئة إلى للرابطة على توزيع المهام بين أعضائها، ويخص بالذكر الأستاذ وليد رحيمي أميناً للجنة المالية، خالد أميناً للجنة الدراسات والقضايا القانونية، مهى علام أمينة شؤون بيت وصندوق المعلم".