لبنان

سليمان بعد لقائه سلام: لا مستقبل للبنان خارج إطار الدولة القوية

Lebanon 24
27-09-2025 | 09:12
أشار النائب محمد سليمان، بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إلى أن "استعادة هيبة الدولة وتثبيت سلطة القانون هما المدخل الإلزامي لإنقاذ الوطن وحماية المواطنين"، وأن "لا مستقبل للبنان خارج إطار الدولة القوية التي تحتكر وحدها قرار السلم والحرب وتفرض القوانين بعدالة على الجميع".
وأوضح أنه جدد أمام الرئيس سلام دعمه الكامل لمقام رئاسة الحكومة، ورفضه "لأي تجاوز على الصلاحيات الدستورية الممنوحة لدولة الرئيس"، معتبراً أنّ "المسّ بهذه الصلاحيات هو مسّ بالدستور وبأسس التوازن الوطني".


وأضاف: "لقد لمسنا من الرئيس سلام إرادة حقيقية للمضي قدماً في مسيرة الإصلاح وبناء مؤسسات الدولة على أسس متينة، ونحن على يقين أنّ قطار الدولة قد انطلق ، وأنّ مسؤوليتنا جميعاً أن نواكب هذه المسيرة وندعمها بكل ما أوتينا من إمكانات، وصولاً إلى دولة عادلة وقادرة أن تعيد ثقة اللبنانيين بوطنهم".


وختم قائلاً: "هذه المرحلة تفرض على الجميع التكاتف والتلاقي بعيداً عن الحسابات الضيقة، لأن اللبنانيين تعبوا من الأزمات والانقسامات، وهم يتطلّعون اليوم إلى دولة تحتكم إلى القانون وتفتح أمامهم أفق الاستقرار والإنماء".
 
