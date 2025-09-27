Advertisement

لبنان

الحريري تتلقى دعوة جمعية "Up.Handi.Cup" للمشاركة في مهرجان "PADEL ON THE WHEELS"

Lebanon 24
27-09-2025 | 09:20
Doc-P-1422220-638945869627671051.png
Doc-P-1422220-638945869627671051.png photos 0
استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري في " فيلا الحريري " في الهلالية – صيدا، رئيسة جمعية  "Up.Handi.Cup " مزين صباغ ترافقها مسؤولة العلاقات الإجتماعية في الجمعية لينا خولي، وذلك بحضور مستشار الحريري للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ.
وجرى خلال اللقاء عرض لعمل الجمعية وأنشطتها الداعمة لذوي الإحتياجات الخاصة. 

وفي هذا السياق، وجهت الصباغ الدعوة الى الحريري لحضور مهرجان "PADEL ON THE WHEELS" والذي يقام لأول مرة في لبنان بمشاركة ذوي الإحتياجات الخاصة، وتنظمه الجمعية برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد خلال الأسبوع الثاني من تشرين الأول 2025 على أرض ملاعب " PADEL SQUARE" – صيدا. 


واطلعت الصباغ الحريري على الهدف من هذا المهرجان، و"هو دمج ذوي الإحتياجات الخاصة في لعبة البادل، بما يحمله ذلك من رسالة عميقة تتجاوز الرياضة للتأكيد على حقّهم في الإنخراط في جميع مجالات الحياة، وإبراز طاقاتهم الإيجابية أمام المجتمع". وترافق المهرجان أنشطة ترفيهية منوعة وسوق للمأكولات.


من جهتها، رحبت الحريري بفكرة هذا النشاط، وأثنت على "دور وجهود الصباغ وجمعية "Up.Handi.Cup " في دعم ومساندة الأفراد ذوي الإحتياجات الخاصة على المشاركة بفعالية في الأنشطة المختلفة وتحفيز ابداعاتهم ومنحهم الأمل والتشجيع ليمضوا قدماً في حياتهم ويحققوا قصص نجاح في مجتمعهم ووطنهم".
