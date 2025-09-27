Advertisement

لبنان

جنبلاط التقى رئيس الأركان واستقبل وفودًا أهلية وبلدية لبحث القضايا الخدمية والإنمائية

Lebanon 24
27-09-2025 | 09:23
التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط اليوم في قصر المختارة رئيس الأركان اللواء الركن حسان عودة، حيث تناول البحث القضايا المتعلقة بمهام الجيش.
كما استقبل جنبلاط خلال استقباليات السبت الأسبوعية وفودًا من مناطق متعددة، عرضت عليه احتياجاتها ومطالبها على الصعد الإنمائية والاجتماعية والحياتية والخدماتية العامة.


كذلك التقى وفدا كبيرا ضم المجلسين البلدي والاختياري في بلدة كترمايا (اقليم الخروب)، تحدث باسمه رئيس البلدية احمد علاء الدين، والمخاتير وليد سعد، محمد عبد اللطيف ملك، عدنان سعد ودرويش عرابي، وفدا من بلدة شارون تحدث باسمه رئيس البلدية رجا الصايغ والمختار الشيخ يوسف الصايغ، وفدا بلديا واختياريا مشتركا من قرى الكنيسة، دير كوشة وبشتفين، تحدث باسمه رئيس بلدية الكنيسة نظير سعد، ورئيس بلدية بشتفين مكرم فياض ومختار دير كوشة وليد مخيبر، لشكر النائب جنبلاط على إيلائه القضايا الانمائية في القرى الثلاثة الاهتمام الكافي، وانجاز أعمالا ملحّة اخيرا ومنها الطرقات، كما عرض الوفد مسألة تأمين خط خدمة كهربائي لآبار جسر القاضي، لخدمة قرى المناصف والغرب في عاليه، وفدا أهليا ومن لجنة الوقف الدرزي في بلدة بمهريه (عاليه) بخصوص دار البلدة العام، وفدا من بلدة عماطور الشوف ضم المجلسين البلدي والاختياري، وتحدث باسمه رئيس البلدية عبدالله عبد الصمد. 


ومن زوّار قصر المختارة وفد من آل عون في جديدة الفاكهة (بعلبك)، تحدث باسمه المختار ميشال ناصر. وفد من المجلس البلدي في عبيه - عين درافيل برئاسة هيثم حمزة. وفد اهلي من بلدة كفرنبرخ الشوف تحدث باسمه رئيس البلدية وليد ابو غانم. وفد من بلدة عين وزين تحدث باسمه رئيس البلدية مروان الحسنية والمختار كمال الحسنية. وفد اهلي من بلدة مزرعة الشوف وتحدث باسمه رئيس البلدية نصر البعيني. ووفودا عائلية من آل خداج في رويسة البلوط، وآل زهر الدين في خلوات فالوغا، وآل الندّاف حاصبيا، وآل رشيد في بتلون.


واستمع جنبلاط إلى الواقع العام لمعهد بتلون الفني من خلال الهيئتين الادارية والتعليمية برئاسة نصر الدين خطار، قُبيل انطلاق العام الدراسي، مطالب لجنة المكننة في المدارس الرسمية بخصوص مشروع القانون الوظيفي المتعلق بالعاملين في هذا المجال، ورعاية ودعم انشطة نادي داريا اقليم الخروب) من ادارة النادي برئاسة اسامة سرحال. 


وتلقى جنبلاط سلسلة من المراجعات من رؤساء اتحادات وبلديات بخصوص متابعة مشاريع القرى، بحضور النواب، بلال عبدالله، هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.
