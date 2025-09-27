غدًا… تدابير سير في هذه المنطقة

Advertisement

سيقيم المركز العالي للرياضة العسكرية برعاية وبإشراف الاتّحاد اللبناني لألعاب القوى سباق قائد الجيش لمسافة 10 كلم تحت شعار "مع بعض منوصل" وذلك الساعة 7.30 من تاريخ 28-9-2025.ستكون نقطتا الانطلاق والوصول أمام النادي العسكري – بحيث يقدّر عدد المشاركين بحوالى 2500 شخص.تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.