لبنان

غدًا… تدابير سير في هذه المنطقة

Lebanon 24
27-09-2025 | 09:26
Doc-P-1422222-638945873408307469.png
Doc-P-1422222-638945873408307469.png photos 0
صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة- مـا يلـي:

سيقيم المركز العالي للرياضة العسكرية برعاية قائد الجيش وبإشراف الاتّحاد اللبناني لألعاب القوى سباق قائد الجيش لمسافة 10 كلم تحت شعار "مع بعض منوصل" وذلك الساعة 7.30 من تاريخ 28-9-2025.
ستكون نقطتا الانطلاق والوصول أمام النادي العسكري – المنارة بحيث يقدّر عدد المشاركين بحوالى 2500 شخص.

تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
شعبة العلاقات

قائد الجيش

المنار

لبنان

العلم

العلا

رياض

