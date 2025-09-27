بعد توقف خدماتها في عدد من المناطق… بيان جديد من "تاتش"

Advertisement

أعلنت شركة "تاتش"، في بيان، استعادة شبكتها في بلدات ، بعبدات، راس المتن، ، الربوة، جورة البلوط، مار ، المتن، بصاليم وترشيش، عملها الطبيعي بعد توقف دام بين الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الرابعة الظهر، بسبب عطل طرأ على محوّل أساسي في الشبكة (backbone router).كما أشارت الشركة الى أنّ فريقها التقني "باشر تلقائيا بمعالجة الأمر عبر إجراء استبدال كامل للمحوّل وربطه من جديد بالشبكة، وإعادة الخدمة لمشتركيها في المناطق المعنية". كما أكدت التزامها "الكامل بتأمين أعلى مستويات الجودة والاستقرار في خدماتها".