Advertisement

لبنان

بالصورة… شاهدوا ما تم العثور عليه في بلدة حولا

Lebanon 24
27-09-2025 | 10:16
A-
A+
Doc-P-1422230-638945903860318050.jpg
Doc-P-1422230-638945903860318050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُثر على جهاز تجسس مزوّد بكاميرات مراقبة في حي الحمامير في بلدة حولا، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
lebanon 24
27/09/2025 20:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البلدية ردّت... فضيحة بمسلخ في تربل وهذا ما تمّ العثور عليه! (فيديو)
lebanon 24
27/09/2025 20:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أمرٌ مُرعب... إليكم ما تمّ العثور عليه في صندوق سيارة فنان شاب
lebanon 24
27/09/2025 20:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام اتصل بعباس.. هذا ما تمّ الإتفاق عليه
lebanon 24
27/09/2025 20:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-09-27
12:57 | 2025-09-27
12:38 | 2025-09-27
12:28 | 2025-09-27
12:26 | 2025-09-27
12:18 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24