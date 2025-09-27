خريس: أفضل وجوه الحرب مع العدو الاسرائيلي هو السلم الأهلي الداخلي

Advertisement

وقال: "نجدد من قانا ما قاله ، في الذكرى السنوية الأولى للعدوان الاسرائيلي على وطننا، التأكيد على تمسكنا بوقف اطلاق النار وأن من يخرق الاتفاق هو العدو الاسرائيلي، الذي حتى يومنا هذا يقوم في كل ساعة باعتداء"، مستذكراً مجزرة بنت قبل أيام.أضاف: "رغم ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية على مستوى كل الوطن وخاصة على مستوى الجنوب، إلاّ أننا نجد في كل المدارس الرسمية والخاصة نجاحات باهرة للطلاب".وتابع حول ما يجري من أحداث على الساحة ، داعياً الى القيام بواجباتها تجاه ما هدمه العدو "لأن مسؤوليتها "، متسائلاً "أين أصبح هذا الملف ؟"، مشدداً على انّ "مواجهة الإعتداءات الاسرائيلية لا تكون فقط بالبيانات بل المواجهات الواضحة والصريحة، والمطلوب هو موقف واضح وصريح من قبل دولتنا وأن يكون السقف عالياً تجاه كل الدول التي رعت وقف إطلاق النار".وتطرق الى كلام الموفد الأميركي توم برّاك، واصفاً اياه و"كأنه يعطي الضوء الاخضر ليقوم بإعتداءات واسعة على وطننا"، قائلاً لشركاء الوطن: "ان اسرائيل عدو لكل والإنسانية جمعاء، وكما علمنا الإمام أن أفضل وجوه الحرب مع العدو الاسرائيلي هو السلم الأهلي الداخلي، وكما كان شعار في ذكرى تغييب الإمام الصدر "وطن نهائي" ، علينا في هذه المرحلة بالذات أن نتكاتف ونتوحد ، وسنواجه أي مشروع فتنة بالعقل والمنطق والحوار، لأننا نريد ان نبني الوطن على أسس واضحة وصريحة".