عيسى الخوري: نعتزّ بالصناعة المنتشرة في كل لبنان ومنه الى العالم

Advertisement

اعلن جو ، في جولته الصناعية في ، ان " كما المناطق الأخرى، من خلال الاستثمارات الصناعية القائمة فيه، يساهم في تدعيم الاقتصاد وتعزيز النمو وفرص الاستثمار، والتوظيف، وجعل بلداً منتجاً".وقال: "نعتزّ بالصناعة المنتشرة في كل لبنان ومنه الى العالم. وعلى اهل الكورة ان يعتزوا بالصناعات في قضائهم".تابع:"حقّق القطاع الخاص الازدهار الاقتصادي في لبنان. وتقوم الدولة بسنّ التشريعات للمساعدة على تطوير الأعمال وتحديثها وتشجيع الاستثمار. وكون القطاع الخاص هو صاحب المبادرة، عليه الى جانب نواب المنطقة والبلديات والمجتمع المدني أن يطلعوا حاجاتهم وعلى مجالات توسيع الأعمال. وفي المجال الصناعي المطلوب بين القطاعين العام والخاص تحديد المناطق التي بامكانها استيعاب مناطق صناعية متخصصة".وأبرز دور اللامركزية الموسّعة في الإنماء وتأمين البنى التحتيّة والخدمات اللازمة، مشيرا الى ان "المسار التطويري يبدأ من البلدية الى المحافظة الى الوزارة".