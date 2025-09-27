27
لبنان
عيسى الخوري: نعتزّ بالصناعة المنتشرة في كل لبنان ومنه الى العالم
Lebanon 24
27-09-2025
|
10:20
A-
A+
اعلن
وزير الصناعة
جو
عيسى الخوري
، في جولته الصناعية في
الكورة
، ان "
القضاء
كما المناطق
اللبنانية
الأخرى، من خلال الاستثمارات الصناعية القائمة فيه، يساهم في تدعيم الاقتصاد وتعزيز النمو وفرص الاستثمار، والتوظيف، وجعل
لبنان
بلداً منتجاً".
وقال: "نعتزّ بالصناعة المنتشرة في كل لبنان ومنه الى العالم. وعلى اهل الكورة ان يعتزوا بالصناعات في قضائهم".
تابع:"حقّق القطاع الخاص الازدهار الاقتصادي في لبنان. وتقوم الدولة بسنّ التشريعات للمساعدة على تطوير الأعمال وتحديثها وتشجيع الاستثمار. وكون القطاع الخاص هو صاحب المبادرة، عليه الى جانب نواب المنطقة والبلديات والمجتمع المدني أن يطلعوا
الدولة على
حاجاتهم وعلى مجالات توسيع الأعمال. وفي المجال الصناعي المطلوب بين القطاعين العام والخاص تحديد المناطق التي بامكانها استيعاب مناطق صناعية متخصصة".
وأبرز دور اللامركزية الموسّعة في الإنماء وتأمين البنى التحتيّة والخدمات اللازمة، مشيرا الى ان "المسار التطويري يبدأ من البلدية الى المحافظة الى الوزارة".
واردف: "أنا هنا للاستماع إلى أصحاب الشأن، وألبّي طلباتكم حيث تتوافّر القدرة" .
وأشاد بعلم وثقافة أبناء الكورة وتنوّع قدراتهم وامكاناتهم وتوجّهاتهم نحو الاستثمار الصناعي.
وجدّد قوله إن "الصناعة قطاع سيادي بامتياز، كما الصناعيون هم وطنيون بامتياز .
