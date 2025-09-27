Advertisement

لبنان

أحمد الحريري يهنّئ العمر بتسلّمه رئاسة رابطة "التعليم الثانوي"

Lebanon 24
27-09-2025 | 10:29
بارك الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري لـ"الأستاذ جلال العمر، رفيق الدرب في عكار، الفوز المستحق برئاسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي".
وتوجه عبر منصة "أكس" بالتهنئة أيضاً إلى "الرفاق الذين تولوا أمانة اللجان: الأستاذ وليد رحيمي (اللجنة المالية)، الأستاذ خالد البغدادي (لجنة الدراسات والقضايا القانونية) والأستاذة مهى علام (شؤون بيت وصندوق المعلم)"، متمنياً لهم وللهيئة الإدارية الجديدة "التوفيق في حمل هموم الأساتذة والمعلمين، ومواصلة النضال من أجل نيل حقوقهم وصون كرامتهم".
لجنة الدراسات

الأمين العام

لجنة المالية

رفيق الدرب

لجنة المال

المستقبل

البغدادي

