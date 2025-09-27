أحمد الحريري يهنّئ العمر بتسلّمه رئاسة رابطة "التعليم الثانوي"

Advertisement

بارك لـ" " لـ"الأستاذ جلال العمر، في ، الفوز المستحق برئاسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي".وتوجه عبر منصة "أكس" بالتهنئة أيضاً إلى "الرفاق الذين تولوا أمانة اللجان: الأستاذ وليد رحيمي (اللجنة المالية)، الأستاذ خالد (لجنة الدراسات والقضايا القانونية) والأستاذة مهى علام (شؤون بيت وصندوق المعلم)"، متمنياً لهم وللهيئة الإدارية الجديدة "التوفيق في حمل هموم الأساتذة والمعلمين، ومواصلة النضال من أجل نيل حقوقهم وصون كرامتهم".