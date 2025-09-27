Advertisement

لبنان

في طرابلس.. اعتصام تضامني مع سلام

Lebanon 24
27-09-2025 | 10:39
شهدت ساحة عبد الحميد كرامي - النور في طرابلس، اليوم السبت، اعتصاماً تضامنياً مع رئيس الحكومة نواف سلام.
 
 
وردد المشاركون خلال المسيرة شعارات التضامن مع رئيس الحكومة، مُطالبين نواب الأمة والمجتمع اللبناني بالتضامن مع مواقفه ومؤازرته في مسيرته.
 
 
