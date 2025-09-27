Advertisement

لبنان

في القلمون.. ضرب والدته فتم توقيفه!

Lebanon 24
27-09-2025 | 10:57
A-
A+
Doc-P-1422246-638945927777644632.jpg
Doc-P-1422246-638945927777644632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة القلمون المدعو "ي. و" بعد قيامه بضرب والدته. 
Advertisement

وجاءت عملية توقيفه أيضاً بسبب وجود مذكرات توقيف سابقة بحقه، حيث جرى اقتياده إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
مواضيع ذات صلة
توقيف طفل.. طعن والده دفاعاً عن أمّه
lebanon 24
27/09/2025 20:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
محامي هنيبعل القذافي: توقيف القذافي "سياسي" والحكومة الحالية براء من توقيفه (الحدث)
lebanon 24
27/09/2025 20:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إخلاء سبيل عقيد متقاعد بعد شهرين من توقيفه بهذه التهم
lebanon 24
27/09/2025 20:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بقوة السلاح.. عنصر في الدفاع المدني يتعرّض للسرقة على طريق القلمون
lebanon 24
27/09/2025 20:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

القلمون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-09-27
12:57 | 2025-09-27
12:38 | 2025-09-27
12:28 | 2025-09-27
12:26 | 2025-09-27
12:18 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24