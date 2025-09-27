Advertisement

لبنان

مستشفى جزين يثمّن مبادرة نادي روتاري بتقديم جهاز C-Arm

Lebanon 24
27-09-2025 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1422254-638945933992950257.png
Doc-P-1422254-638945933992950257.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت إدارة مستشفى جزين الحكومي، في بيان، بـ"الشكر والامتنان إلى نادي روتاري على مبادرته الكريمة بزيارة المستشفى وتقديم جهاز C-Arm المتطور والذي يشكّل دعامة أساسية في خدمة العمليات الجراحية ويساهم في رفع مستوى الرعاية الطبية المقدّمة لأبناء المنطقة".
Advertisement


وقال مدير المستشفى الدكتور الياس مسعد "إن هذه اللفتة القيّمة تعبّر عن روح العطاء والمسؤولية المجتمعية التي يتميّز بها نادي روتاري، وتؤكد على أهمية التعاون بين المؤسسات الأهلية والمراكز الصحية لما فيه خير مجتمعنا وصحة مرضانا".
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري تثمّن الجهود المجتمعية والتجارية ومبادرات الطاقة المتجددة في صيدا
lebanon 24
27/09/2025 20:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعزيز الخدمات الصحية.. اتفاقيات بين مستشفى جزين الحكومي وأوتيل ديو
lebanon 24
27/09/2025 20:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سفيرة التشيك في مستشفى بعلبك: سنواصل تقديم الدعم
lebanon 24
27/09/2025 20:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
lebanon 24
27/09/2025 20:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى جزين الحكومي

مستشفى جزين

وقال مدير

الكريم

الجراح

ون بين

العطا

جزين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-09-27
12:57 | 2025-09-27
12:38 | 2025-09-27
12:28 | 2025-09-27
12:26 | 2025-09-27
12:18 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24