مستشفى جزين يثمّن مبادرة نادي روتاري بتقديم جهاز C-Arm

Advertisement

المستشفى الدكتور الياس مسعد "إن هذه اللفتة القيّمة تعبّر عن روح العطاء والمسؤولية المجتمعية التي يتميّز بها نادي روتاري، وتؤكد على أهمية التعاون بين المؤسسات الأهلية والمراكز الصحية لما فيه خير مجتمعنا وصحة مرضانا".