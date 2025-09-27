Advertisement

لبنان

تجمعا الأطباء و "الديموقراطي": لإعطاء المعاش التقاعدي كاملاً للعائلة والأرملة بعد وفاة الطبيب

Lebanon 24
27-09-2025 | 11:50
دعا قطاعا الاطباء في تجمع الاطباء في لبنان والتجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس، إلى زيادة المعاش التقاعدي الشهري للطبيب، بشكل تصاعدي، يتناسب مع غلاء المعيشة، والسعر المتغير لليرة اللبنانية قياساً بالدولار.
كذلك، طالب التجمعان، بتعديل قانون التقاعد، بشكل يلحظ، اعطاء المعاش التقاعدي كاملاً للعائلة والأرملة، بعد وفاة الطبيب، "تكريما" وعربون وفاء، للطبيب الذي قضى حياته، في خدمة صحة المرضى".


أيضاً، جدد التجمعان مطالبتهما، النقابتين، بالمشاركة في التحركات الشعبية، لأن الأطباء مكون أساسي، في الحركة المطلبية، من أجل تخفيض أسعار المحروقات والسلع كافة وخاصة الغذائية.


وفي الختام، أكد التجمعان، تصميمهما على مواصلة النضال، في سبيل توحيد نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس، في نقابة واحدة موحدة، أسوة بنقابة الصيادلة.
