تجمعا الأطباء و "الديموقراطي": لإعطاء المعاش التقاعدي كاملاً للعائلة والأرملة بعد وفاة الطبيب

دعا قطاعا الاطباء في تجمع الاطباء في والتجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، نقابتي الاطباء في وطرابلس، إلى زيادة المعاش التقاعدي الشهري للطبيب، بشكل تصاعدي، يتناسب مع غلاء المعيشة، والسعر المتغير لليرة قياساً بالدولار.

كذلك، طالب التجمعان، بتعديل ، بشكل يلحظ، اعطاء المعاش التقاعدي كاملاً للعائلة والأرملة، بعد وفاة الطبيب، "تكريما" وعربون وفاء، للطبيب الذي قضى حياته، في خدمة صحة المرضى".





أيضاً، جدد التجمعان مطالبتهما، النقابتين، بالمشاركة في التحركات الشعبية، لأن الأطباء مكون أساسي، في الحركة المطلبية، من أجل تخفيض أسعار المحروقات والسلع كافة وخاصة الغذائية.