لبنان

مفتي حاصبيا بحث مع قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الأوضاع وتحديات الأهالي المعيشية

Lebanon 24
27-09-2025 | 12:04
زار مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي، قائد القطاع الشرقي في قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال RICARDD ESTEBAN CABREJOS، حيث جرى التداول في الأوضاع العامة في منطقة الجنوب، ولا سيما في مرجعيون وحاصبيا وقرى العرقوب، وما يواجهه الأهالي من تحديات معيشية وأمنية.
وبحسب بيان من دار الفتوى في حاصبيا ومرجعيون، فقد وضع المفتي دلي قيادة القطاع الشرقي في صورة المعاناة الكبيرة التي لحقت بسكان القرى المتضررة جراء الحرب الأخيرة على لبنان، وما نتج منها من دمار للمنازل وأضرار جسيمة لحقت بالمواطنين.
 

وقد استمع الجنرال CABREJOS باهتمام ووعد برفع هذه القضايا إلى المملكة الإسبانية التي كان لها دور مشهود في تقديم العديد من المشاريع التنموية في المنطقة، إضافة إلى الدور الفاعل للكتيبة الهندية في خدمة الأهالي، كما تم استعراض حاجات مركز الرعاية الأولية التابع لدار الفتوى في حاصبيا ومرجعيون، لا سيما ضرورة تجهيز مركز للعلاج الفيزيائي، حيث طُلب تقديم كتاب مفصل بحاجات المركز ليُصار إلى متابعته.
 

وفي ختام اللقاء، شكر المفتي دلي لـ"قوات اليونيفيل عموماً، وقيادة القطاع الشرقي خصوصاً، جهودهم المبذولة في تعزيز الاستقرار ودعم صمود الأهالي"، مؤكداً "أهمية استمرار التعاون لما فيه مصلحة المنطقة وأهلها" .
