مفتي حاصبيا بحث مع قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الأوضاع وتحديات الأهالي المعيشية

زار مفتي القاضي دلي، قائد القطاع الشرقي في العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال RICARDD ESTEBAN CABREJOS، حيث جرى التداول في الأوضاع العامة في منطقة الجنوب، ولا سيما في وحاصبيا وقرى العرقوب، وما يواجهه الأهالي من تحديات معيشية وأمنية.

وبحسب بيان من دار في ومرجعيون، فقد وضع المفتي دلي قيادة القطاع الشرقي في صورة المعاناة الكبيرة التي لحقت بسكان القرى المتضررة جراء الحرب الأخيرة على ، وما نتج منها من دمار للمنازل وأضرار جسيمة لحقت بالمواطنين.





وقد استمع الجنرال CABREJOS باهتمام ووعد برفع هذه إلى التي كان لها دور مشهود في تقديم العديد من المشاريع التنموية في المنطقة، إضافة إلى الدور الفاعل للكتيبة في خدمة الأهالي، كما تم استعراض حاجات الأولية التابع لدار الفتوى في حاصبيا ومرجعيون، لا سيما ضرورة تجهيز الفيزيائي، حيث طُلب تقديم كتاب مفصل بحاجات المركز ليُصار إلى متابعته.

