لبنان

جديد "الطاقة الشمسية" في لبنان.. اجتماعٌ حصل وهذه تفاصيله

Lebanon 24
27-09-2025 | 12:26
عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي اجتماعاً مع حملة الرخص الإحدى عشرة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الممنوحة من الحكومة عام 2022، للإطلاع على المراحل التي بلغوها بعدما كان جمعهم في أيار الماضي وحدد 31 كانون الأول 2025 كتاريخ لانتهاء مهلة استيفاء الشروط اللازمة للبدء بإنشاء حقول الطاقة الشمسية.
وزير الطاقة

جو الصدي

جو ال

