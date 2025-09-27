24
لبنان
باسيل: لا نريد أن تدوسنا إسرائيل ونريد فقط تسليح الجيش ليدافع عنّا
Lebanon 24
27-09-2025
|
12:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس "
التيار الوطني الحر
" النائب
جبران باسيل
، في كلمة ألقاها خلال زيارته بلدة جاج في قضاء جبيل، إن "كل من سقط على يد الغدر ومن أجل الدفاع عن قضية هو
شهيد
لكل
لبنان
، من كمال جنبلاط ورفيق
الحريري
ورشيد كرامي والمفتي حسن خالد وبشير الجميل وداني شمعون وطوني فرنجيه وحسن نصرالله هم
شهداء
لكل لبنان".
ووصف
باسيل
الحكومة بـ"الفاشلة"، وقال: "التزمتم بالبيان الوزاري بوضع استراتيجية دفاع وطني، وقلنا لكم نحن معكم في حصرية السلاح، وكل لبنان معكم، فأين هي استراتيجية الدفاع؟ نفذتم فقط أجندة خارجية، وما تقومون به هو الكذب على الجهات الخارجية التي أوصلتكم وعلى
حزب الله
من جهة أخرى عوضاً عن ان تكونوا صادقين مع الجهتين وتدرسوا ماذا يمكن العمل لحماية لبنان".
وتابع باسيل: "طبعا لا نريد سلاحاً مع حزب الله، ولكن لا نريد ان تدوسنا اسرائيل أو تدخل علينا
سوريا
مرة أخرى، فنحن نريد فقط تسليح
الجيش اللبناني
ليدافع عنا وعن حدودنا، وليس جيشاً لبنانياً ليقاتل شعبه".
واضاف: "تسعون لوضع الجيش اللبناني بمواجهة شعبه كما حصل البارحة، وتنفذون وصية الخارج، هكذا تكون الفتنة وقلة المسؤولية".
ولفت باسيل الى أن "كل ما يحصل يمكن ان يشكل فرصة، والوعود الدولية خذلتنا الى الآن لنظهر اننا دولة لديها قرارها"، مشيراً الى "أننا بلد معرض بسبب تنوعه وتعدده"، وأضاف: "يجب ان نفصل المشاكل الكبرى عن هموم الناس اليومية، فبلدنا وصل الى هذه الحال ليس بسبب اسرائيل وسوريا بل بسبب ما حصل في الداخل، وبدل ايقاف السد والطريق والكهرباء اذهبوا وأنجزوا بسدود وكهرباء وطرقات أخرى".
