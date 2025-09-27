باسيل: لا نريد أن تدوسنا إسرائيل ونريد فقط تسليح الجيش ليدافع عنّا

قال رئيس " " النائب ، في كلمة ألقاها خلال زيارته بلدة جاج في قضاء جبيل، إن "كل من سقط على يد الغدر ومن أجل الدفاع عن قضية هو لكل ، من كمال جنبلاط ورفيق ورشيد كرامي والمفتي حسن خالد وبشير الجميل وداني شمعون وطوني فرنجيه وحسن نصرالله هم لكل لبنان".

ووصف الحكومة بـ"الفاشلة"، وقال: "التزمتم بالبيان الوزاري بوضع استراتيجية دفاع وطني، وقلنا لكم نحن معكم في حصرية السلاح، وكل لبنان معكم، فأين هي استراتيجية الدفاع؟ نفذتم فقط أجندة خارجية، وما تقومون به هو الكذب على الجهات الخارجية التي أوصلتكم وعلى من جهة أخرى عوضاً عن ان تكونوا صادقين مع الجهتين وتدرسوا ماذا يمكن العمل لحماية لبنان".



وتابع باسيل: "طبعا لا نريد سلاحاً مع حزب الله، ولكن لا نريد ان تدوسنا اسرائيل أو تدخل علينا مرة أخرى، فنحن نريد فقط تسليح ليدافع عنا وعن حدودنا، وليس جيشاً لبنانياً ليقاتل شعبه".





واضاف: "تسعون لوضع الجيش اللبناني بمواجهة شعبه كما حصل البارحة، وتنفذون وصية الخارج، هكذا تكون الفتنة وقلة المسؤولية".