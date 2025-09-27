سفيرة النروج ومدير منظّمة الصحّة العالمية في لبنان زارا سجن روميه

في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لتحسين أوضاع السّجون في ، وفي سياق التعاون المستمرّ بين هذه المؤسّسة والجهات الدوليّة لتحقيق هذه الغاية، زارت سفيرة النروج في لبنان السيّدة يُرافقها مدير منظّمة الصحّة العالميّة في لبنان الدكتور عبد النّاصر السجن المركزي في رومية، على رأس وفد مرافق.

وكان في استقبال الوفد قائد سريّة السّجون العقيد نزيه صلاح، ورئيس فريق المكننة العقيد ، ورئيس مركز رومية الطبّي النقيب ، حيث تمّت مناقشة المشروع الهادف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحّية الفضلى للنزلاء.





ويُعتبر هذا المشروع خطوة مهمّة في سياق تعزيز النّظام الصحّي في السّجون، كونه يقدّم تقييماً صحّياً عند دخول النّزلاء، ورعاية مستمرّة لهم، ولا سيّما أولئك الذين يعانون أمراضًا مزمنة واضطرابات نفسيّة، إضافة إلى تطوير نظام المكننة لسجّلاتهم الصحيّة، الأمر الذي يُسهّل عمليّة الوصول إلى معلوماتهم، والعمل على معالجة المشاكل الطارئة في أسرع وقت.