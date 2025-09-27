Advertisement

لبنان

سفيرة النروج ومدير منظّمة الصحّة العالمية في لبنان زارا سجن روميه

Lebanon 24
27-09-2025 | 13:47
A-
A+

Doc-P-1422304-638946029616265675.jfif
Doc-P-1422304-638946029616265675.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لتحسين أوضاع السّجون في لبنان، وفي سياق التعاون المستمرّ بين هذه المؤسّسة والجهات الدوليّة لتحقيق هذه الغاية، زارت سفيرة النروج في لبنان السيّدة هيلدا هارالدستاد يُرافقها مدير منظّمة الصحّة العالميّة في لبنان الدكتور عبد النّاصر أبو بكر السجن المركزي في رومية، على رأس وفد مرافق.
Advertisement
 
 
وكان في استقبال الوفد قائد سريّة السّجون العقيد نزيه صلاح، ورئيس فريق المكننة العقيد ديالا المهتار، ورئيس مركز رومية الطبّي النقيب سركيس سيسوق، حيث تمّت مناقشة المشروع الهادف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحّية الفضلى للنزلاء.


ويُعتبر هذا المشروع خطوة مهمّة في سياق تعزيز النّظام الصحّي في السّجون، كونه يقدّم تقييماً صحّياً عند دخول النّزلاء، ورعاية مستمرّة لهم، ولا سيّما أولئك الذين يعانون أمراضًا مزمنة واضطرابات نفسيّة، إضافة إلى تطوير نظام المكننة لسجّلاتهم الصحيّة، الأمر الذي يُسهّل عمليّة الوصول إلى معلوماتهم، والعمل على معالجة المشاكل الطارئة في أسرع وقت.
 
 
 


مواضيع ذات صلة
مدير منظمة الصحة العالمية يؤكد أن مستشفيات غزة "على حافة الانهيار"
lebanon 24
28/09/2025 03:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير منظمة الصحة العالمية: أكثر من 14,800 مريض بحاجة إلى رعاية طبية غير متوفرة في غزة وندعو لمزيد من الدعم
lebanon 24
28/09/2025 03:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير منظمة الصحة العالمية: تم في تموز تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة
lebanon 24
28/09/2025 03:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير منظمة الصحة العالمية: سوء التغذية منتشر على نطاق واسع والوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع في غزة
lebanon 24
28/09/2025 03:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24

هيلدا هارالدستاد

ديالا المهتار

سركيس سيسوق

هارالدستاد

أبو بكر

بو بكر

ديالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-09-27
16:53 | 2025-09-27
16:51 | 2025-09-27
16:45 | 2025-09-27
16:30 | 2025-09-27
16:00 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24