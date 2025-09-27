Advertisement

لبنان

"التقينا وافترقنا".. هكذا تحدّث باسيل عن نصرالله

Lebanon 24
27-09-2025 | 14:03
A-
A+
Doc-P-1422310-638946040446961940.jpg
Doc-P-1422310-638946040446961940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الذكرى الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله: "تفاهمنا واختلفنا… إلتقينا وإفترقنا، بس محبة لبنان وحمايته كانوا دايماً من الثوابت يلي جمعتنا، لحد الاستشهاد. الشهادة مقدسة عنا تجاه كل مين ضحى بحياته على تراب لبنان".
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
lebanon 24
28/09/2025 03:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
lebanon 24
28/09/2025 03:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
lebanon 24
28/09/2025 03:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"سرايا المقاومة" في ذكرى اغتيال نصرالله: "إنّا على العهد"
lebanon 24
28/09/2025 03:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

النائب جبران باسيل

السيد حسن نصر

التيار الوطني

حسن نصر الله

السيد حسن

نصر الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-09-27
16:53 | 2025-09-27
16:51 | 2025-09-27
16:45 | 2025-09-27
16:30 | 2025-09-27
16:00 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24