لبنان

"سرايا المقاومة" في ذكرى اغتيال نصرالله: "إنّا على العهد"

Lebanon 24
27-09-2025 | 14:33
توجهت "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، في بيان في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله، "بتحية وفاء وإجلال إلى روحه ‏الطاهرة، مستحضرةً إرثه الجهادي والأخلاقي الذي جعل المقاومة نهجًا إنسانيًا ووطنيًا قبل أن يكون موقفًا سياسيًا‎."‎
أضاف البيان: "لقد ترك أبّ المقاومين إرثًا يتجاوز اللحظة ويُبقي الفكرة حيّة: مقاومةٌ تحمل في جوهرها التضحية والانتماء ‏والمسؤوليّة، وتحوّل الأزمات إلى فرصٍ للتماسك والوعي، وتفتح الطريق أمام أجيالٍ تعرف أن الكرامة ليست ‏شعارًا بل فعلًا يوميًا‎.‎ في هذه المناسبة، تستحضر السرايا اللبنانيّة هذه القيم لا كذكرى عابرة، بل كنبضٍ متجددٍ في مسيرةٍ لا تنقطع. إنّ ‏استمرار هذا النهج، هو فعل وفاءٍ لكلّ من عبروا هذا الطريق بوعيٍ وصمت، وأثبتوا أنّ الكلمة حين تتجذّر تتحوّل ‏إلى فعل، وأنّ الفعل حين يتراكم يصبح هويّة‎".
 

وتابع: "إنّ السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بما تحمل من ذاكرةٍ حيّةٍ، ومسارٍ ممتدٍّ، تنظر إلى المقاومة ‏باعتبارها مساحةَ تلاقٍ ووعي، لا تُقاس بالمواسم ولا تُحاصر بالجغرافيا، بل تنبثق من صميم القيم الإنسانيّة ‏والوطنيّة العميقة، وتعيش في تفاصيل الحياة اليوميّة، أكثر مما تعيش في الشعارات‎".


وأكمل: "إنّ هذه الذكرى العظيمة، ليست استدعاءً للماضي بقدر ما هي تذكيرٌ بأن الطريق لا يزال ممتدًا، وأنّ الانتماء لم ‏ينكسر، وأنّ الحلم بالمستقبل المشترك، ما زال هو ذاته الذي حمله أبّ المقاومين: وطنٌ كريم، وأمّةٌ واعية، وإنسانٌ ‏حرّ‎".


وختم: "في ذكراك يا سيّد المقاومة، إنّا على العهد، تبقى القيم حيّة، وتبقى العزيمة ممتدّة رغم كل التحديّات، وتظلّ ‏المقاومة النهج الأصدق الذي يجمع بين الوفاء والكرامة والاستمرار نحو مستقبلٍ أفضل".
 
 
 
