ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر

أفادت المعلومات بأنَّ الجيش ينفذ انتشاراً مكثفاً في مُحيط ضاحية الجنوبية وعلى مداخلها، مساء السبت.

وأوضحت المعلومات أنَّ الجيش منع الدخول إلى الضاحية من عدة جهات لاسيما الحدث، وذلك رغم مرور أكثر من 3 ساعات على إنتهاء مراسم إحياء ذكرى اغتيال الأمينين العامين لـ" " الشهيدين السيدين وهاشم على .

