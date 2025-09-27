Advertisement

لبنان

ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
27-09-2025 | 15:25
أفادت المعلومات بأنَّ الجيش ينفذ انتشاراً مكثفاً في مُحيط ضاحية بيروت الجنوبية وعلى مداخلها، مساء السبت.
وأوضحت المعلومات أنَّ الجيش منع الدخول إلى الضاحية من عدة جهات لاسيما الحدث، وذلك رغم مرور أكثر من 3 ساعات على إنتهاء مراسم إحياء ذكرى اغتيال الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين على طريق المطار.

16:59 | 2025-09-27
16:53 | 2025-09-27
16:51 | 2025-09-27
16:45 | 2025-09-27
16:30 | 2025-09-27
16:00 | 2025-09-27
