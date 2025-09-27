Advertisement

لبنان

فيديوهات لنصرالله تُعرض لأول مرّة.. شاهدوا مكان سكنه وأغراضه

Lebanon 24
27-09-2025 | 15:49
A-
A+
Doc-P-1422339-638946104919846487.jpg
Doc-P-1422339-638946104919846487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بثت قناة "المنار"، مساء اليوم السبت، مقاطع فيديو تعرض لأول مرة وفيها لقطات وصور خاصة بأمين عام "حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله.
 
 
اللقطات أظهرت مقتنيات وآثار نصرالله، فيما أظهرت أخرى صوراً للسيد الراحل مع نجله الشهيد هادي، فيما كشف فيديو آخر عن مكان إقامة نصرالله.
 
 
أيضاً، أظهر مقطع فيديو تفاصيل وصور نادرة تُنشر لأول مرة لنصرالله في مرحلة طفولته وشبابه.
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
lebanon 24
28/09/2025 03:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لنصرالله يُكشف لأول مرة.. اجتماع داخلي لقيادة "حزب الله"
lebanon 24
28/09/2025 03:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر صورة لنصرالله قبل استشهاده.. شاهدوها!
lebanon 24
28/09/2025 03:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد البريطانيّ يُغيّر مكان سكنه... إلى أين سينتقل مع عائلته؟
lebanon 24
28/09/2025 03:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24

السيد حسن نصرالله

السيد حسن نصر

السيد حسن

حزب الله

نصرالله

حسن نصر

سيد حسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-09-27
16:53 | 2025-09-27
16:51 | 2025-09-27
16:45 | 2025-09-27
16:30 | 2025-09-27
16:00 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24